Xiaomi celosvětově přechází z Androidu na HyperOS. Co to znamená?

Xiaomi má vlastní operační systém HyperOS. To je na první pohled velká věc. Přeci jen, na trhu jsou doposud jen tři podstatné mobilní operační systémy: Android, iOS a HarmonyOS od Huaweie. A nutno dodat, že Huawei byl k tomuto kroku dotlačen americkým embargem, navíc jeho systém je používaný jen u zařízení pro čínský trh, globálně jen u hodinek.

To Xiaomi pod žádným embargem není, k opuštění Androidu tak nebylo nijak tlačeno. Přesto podle vyjádření firmy se změny dočkají jak zákazníci v Číně, tak po celém světě. Začíná se s novými Xiaomi 14 a 14 Pro, hodinkami a televizí. Ale hned v závěsu výrobce zveřejnil přehled starších přístrojů, které dostanou aktualizaci na nový systém. V přehledu pak jsou i přístroje, u kterých už Xiaomi oficiálně ukončilo podporu.

Na první pohled to je opravdu velká změna, která může mnohé fanoušky značky znervóznit. Jenže ono to není tak horké, jak to vypadá. Jistotou je, že Xiaomi končí s nadstavbou Androidu MIUI, náhradou je HyperOS. Jenže jen čistá výměna nadstavby na Androidu to není.

HyperOS je nový vlastní operační systém, který je vlastně systému HarmonyOS Huaweie koncepčně podobný. A nejen jemu, nýbrž i systémům ColorOS u Viva nebo MagicOS u Honoru. Zjednodušeně řečeno, všechno to jsou totiž systémy postavené na AOSP, což je Android Open Source Project. Takže to vlastně Android pořád je, ale poněkud více upravený, než aby šlo jen o klasický Android s nadstavbou. To, že HarmonyOS nemá služby Googlu je záležitost amerického embarga, u Huaweie je nemá ani Android v telefonech pro globální trhy.

Není nutné proto panikařit, Xiaomi embargo řešit nemusí, takže pokud jeho HyperOS splňuje certifikační požadavky a domluví si s Googlem licencování, tak vlastně zákazníci ve světě k žádné zásadní újmě nedojdou. Zatím je problém jen v tom, že Xiaomi je na informace skoupé a o detailech nehovoří. Takže ani nevíme, zda licence služeb Googlu už má zajištěnou.

Ale je to nanejvýš pravděpodobné, protože jinak by to Xiaomi globálně mohlo rovnou zabalit. A takovou sebevraždu světová trojka dost pravděpodobně páchat nechce. Celkově by tak mělo platit, že zákazník se zásadních změn bát nemusí. Místo nadstavby dostane komplexněji upravený systém podle vlastní představy výrobce, který se navíc podle prvních obrázků bývalou nadstavbou MIUI inspiroval, respektive na ni navazuje.

Na druhou stranu, Xiaomi mělo důvody, aby vytvořilo vlastní systém. Bude nad ním mít větší kontrolu a možná ještě podstatnější je však implementace vlastní platformy internetu věcí Vela. Což je u Xiaomi vhodné a logické řešení, protože tato značka je známá ohromným výběrem nejrůznějších produktů mimo základní mobilní portfolio. Xiaomi navíc nový operační systém ohlásilo pro globální i čínský trh, někteří konkurenti mají pro čínský trh jiný specifický systém.

Xiaomi již představilo nové modely 14 a 14 Pro, které jako první HyperOS dostaly. Ale zatím jen pro čínský trh, takže na zkušenosti s novým operačním systémem si budeme muset počkat. Evropská premiéra zatím nemá termín a je dost možné, že k ní dojde až příští rok.