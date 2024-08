Stop šmírování. Mobily se naučí rozpoznávat skryté kamery

S příchodem nové verze uživatelského rozhraní Hyper OS 2.0 v telefonech značky Xiaomi a Poco by se měla objevit funkce, která pomůže lokalizovat podezřelá zařízení pomocí kontroly blízkých zařízení připojených na blízké wi-fi sítě. Funkce se bude hodit třeba cestovatelům, kteří se často ubytovávají v méně ověřených ubytováních, kde je riziko šmírování skrytou kamerou vyšší.

Skryté kamery se vedle různých ubytování a hotelů mohou objevit například i na veřejných toaletách či ve zkušebních kabinkách v obchodech s oblečením. S novou funkcí však budete telefonem schopni rozpoznat, zda vám hrozí riziko, že by vás v soukromí mohl někdo špehovat.

Předpokladem pro odhalení skryté kamery je však to, že takové zařízení bude připojené k wi-fi. Pokud by skrytá kamerka pracovala v režimu offline, novinka ji stejně neodhalí. Na druhou stranu, podstatná část skrytých zařízení je používána právě s připojením k internetu, jelikož může nahrávaná data rovnou posílat do cloudu.

V minulosti už se podobných funkcí objevilo vícero, například Oppo testovalo na domácím čínském trhu tuto funkci u svých telefonů už před dvěma lety. Softwarové řešení od Xiaomi však působí vyspěleji a je možné, že se objeví v prémiových zařízeních i na globálním trhu.

S mobilním telefonem můžete skrytou kameru odhalit už nyní, a to pomocí starých osvědčených triků. Stačí v místnosti zhasnout světlo a pak s pomocí zapnuté LED svítilny prohlédnout detailně všechna zákoutí místnosti. Optika kamer bude vždy odrážet světlo zpět, většinou s barevným nádechem. Některé skryté kamerky jsou také vybaveny „nočním viděním“ pomocí infračerveného světla, které by ovšem mělo být viditelné přes obrazovku telefonu se spuštěným fotoaparátem.