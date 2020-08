Příští rok bude ve znamení foťáků pod displejem, potvrzuje Xiaomi

Na první pohled se to zdá jako zbytečně komplikované řešení. Řeč je o foťácích, které se schovají pod displej. Jenže výrobce to trápí už několik let a až nyní to vypadá, že se jim podařilo překonat všechny zásadní konstrukční problémy.

Ale nejdřív se podívejme do minulosti. Před několika lety by fotoaparát pod displejem asi nikdo neřešil. V podstatě to začalo dvěma trendy, prvním byla popularita selfie, tedy autoportrétů. Každý smartphone tak musel mít kameru i vpředu. Následně byl tlak na zvětšování displejů, jenže s velkými rámečky se telefony stávaly v ruce neudržitelnými.

Takže jak výrobci začali zmenšovat rámečky okolo displeje, museli vyřešit, kam s předním foťákem. Prvním komerčním řešením byl výřez v displeji, poprvé použitý v roce 2017 u v podstatě zapomenutého Essentialu. Mánii výřezů pak započal o pár měsíců později Apple s iPhonem X. V následujícím roce to byl asi největší módní prvek všech telefonů na světě.

Jenže se ukázalo, že výřez je poměrně rušivým prvkem na displeji. Takže začala honba za jeho maximálním zmenšením, která vyústila v druhé řešení, kterým je průstřel displeje. Tedy drobný otvor pro kamerku v ploše displeje. Někteří výrobci se s tím nechtěli smířit, a tak vymýšleli a stále vymýšlejí jiná řešení v podobě vysouvacích fotoaparátů z horní hrany telefonu. Ale je to spíš okrajový trend.

Budoucnost směřuje ke kameře schované pod displejem. Většina velkých výrobců mobilů a firem vyrábějících displeje se tímto problém zabývá minimálně dva roky. A dlouho to vypadalo, že bezúspěšně.

Problémy jsou dva. Aby se k čočce fotoaparátu přes displej dostal dostatek světla, a tudíž aby fotoaparát něco kloudného vyfotil. A naopak, aby na displeji nebylo poznat, že je pod ním fotoaparát.

Oba problémy se dlouho nedařilo vyřešit, Xiaomi se tím zabývalo v několika generacích vývoje. V té první se výsledek nedostal z laboratoře, v té druhé už existoval prototyp, s jehož vlastnostmi však firma nebyla spokojena. Chvíli to dokonce vypadalo, že problém nemá zatím řešení.

Jenže nedávno oznámila společnost ZTE, že první telefon s kamerou pod displejem představí už 1. září. Bude to model Axon 20 5G. Dodavatelem displeje a kamery pod ním by měla být čínská společnost Visionox. Nový Axon se do Česka oficiálně asi nedostane, telefony ZTE se na českém trhu oficiálně neprodávají. Jenže další telefony budou pravděpodobně poměrně rychle následovat.

Xiaomi totiž oznámilo, že v další generaci vývoje se mu podařilo všechny problémy vyřešit a že smartphony s kamerou pod displejem začne vyrábět od příštího roku. Jedná se o třetí generaci vývoje a firma uvádí, že se jí podařilo odstranit problémy jak s kvalitou fotografií, tak i neviditelností na displeji.

Řešením je dvojnásobný počet pixelů na displeji v místě fotoaparátu. Jenže displeje jsou menší, takže se k fotoaparátu dostane dostatek světla. Jak to bude vypadat ve skutečnosti, toť otázka, na kterou si ještě chvíli budeme muset počkat. Co je jasné už nyní, technologie se zpočátku dostane do dražších přístrojů, ale podle všeho nikoliv do těch nejdražších, spíš do vyšší střední třídy. Čemuž odpovídá i první Axon 20 od ZTE.