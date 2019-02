Xiaomi chystá telefon s displejem, jaký nemá nikdo jiný

Dnešní telefony tlačí rozměry rámečků okolo displeje na minimum. Samsungy mají tradičně ohnuté boky displejů, které v podstatě „přetékají“ přes kraje, Apple zase sází na jednotný rámeček okolo celé obrazovky tak, aby nebyla brada pod displejem výraznější než zbytek okrajů. Pamatujeme i na jednu nubii, které boční rámečky zcela chyběly. Ovšem chystaný model od Xiaomi jde ještě dál, protože víc „bezrámečkový“ telefon už ani udělat nelze.

Patent firmy zveřejnila Světová organizace duševního vlastnictví a upozornil na něj nizozemský portál LetsGoDigital. Na nákresu je vidět, že se ohýbají všechny čtyři strany displeje, což nedává prostor pro žádný výřez či rámeček. Takový telefon by skutečně byl králem bezrámečkových modelů, ovšem pokud jej tedy firma začne skutečně vyrábět. Zatím je to jen náčrt na patentovém úřadu.

Xiaomi ovšem musí u takového modelu vyřešit hned několik problémů. V první řadě takový displej nedává žádný prostor pro přední fotoaparát, reproduktor a další senzory. Je už na tom firma s dostupnými technologiemi tak dobře, že vše dovede schovat pod displej? Na nákresu dále chybí i boční tlačítka, i když ta by mohla nahradit citlivost na stisknutí podobně jako u modelů od HTC. Nikde není vidět ani fyzická čtečka otisků prstů, což napovídá tomu, že by se měla také schovat do displeje.

K patentům je ovšem nutno přistupovat tak, že jde zkrátka o pojistky do budoucna, pokud by chtěl Xiaomi některý z výrobců předběhnout. Jde o poměrně běžnou praxi. Takový telefon nakonec nemusí vůbec vzniknout nebo může být realita nakonec hodně odlišná.