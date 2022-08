Obří logo jako dominanta. Je důmyslnou skrýší pro důležité prvky

Nese název Akirra a jde o Milicovu představu, jak by mohl vypadat pravděpodobně top model Xiaomi. Jeho nepřehledným prvkem je stylizované Mi, tedy obří logo této čínského značky, které je dominantou zad. Není to přitom jen designový výstřelek, ale rovněž o důmyslné pojetí fotomodulu. V jednotlivých částech stylizovaného písmene M se totiž skrývají čtyři blíže neurčené fotosnímače a také dvojitý blesk. To však není vše.

Využití totiž našla i část loga znázorňující písmeno I. Ukrývá v sobě sekundární displej, hlavní blíže neurčených parametrů má integrovanou čtečku otisků prstů a poddisplejový selfie fotoaparát. Na pravém boku, respektive zespodu výrazného loga Xiaomi se nacházejí obvyklé ovládací prvky, tedy tlačítka pro aktivaci displeje (zapnutí/vypnutí zařízení), ovládání hlasitosti a navrch také spoušť fotoaparátu.

Srbský designér prezentující své výtvory pod pseudonymem Designed by Hege tak využil loga Xiaomi, aby do něj ukryl všechny standardní prvky, které by narušovaly čistý design smartphonu. Jedinými „rušivými“ prvky na těle konceptu Akirra, jehož název podle některých médií odkazuje na japonský animovaný kyberpunkový akční film Akira z roku 1988 založený na stejnojmenné postapokalyptické manze z roku 1982, tak zůstávají pravděpodobně 3,5mm jack na jeho vrchu a s největší pravděpodobností i zespodu umístění nabíjecí port.

Vzhledem k době vzniku tohoto konceptu by jím měl být USB-C, nicméně ani na jednom ze zveřejněných renderů to není patrné. Nabízí se možnost, že nabíjení baterie probíhá pouze bezdrátově. Opuštění běžného nabíjecího portu není totiž nic nereálného, především v případě Applu by šlo o schůdnou alternativu nutnosti vybavit v zemích EU své iPhony USB-C konektorem namísto firmou stále upřednostňovaného lightningu.

Záda akirry, byť je některými médii označován coby možný letošní top model Xiaomi, je zjevně z polykarbonátu. Při pohledu na telefon mnohým jistě na mysl vyvstanou někdejší lumie od Nokie, tedy modely z doby, kdy se tato původně finská značka dostala do vlastnictví amerického Microsoftu.

Ne že by Milicovu konceptu tento materiál neslušel, avšak s největší pravděpodobností by dnes Xiaomi (ani jiný výrobce) touto cestou u zamýšleného top modelu nešlo. Přeci jen od vrcholných smartphonů se v současnosti očekávají prémiovější materiály jako sklo či keramika.