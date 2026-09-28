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Se jménem se opičí po Applu, ale tyto vychytávky nový iPhone rozhodně nemá

Ondřej Martinů
Xiaomi 18 Pro

Xiaomi 18 Pro | foto: Xiaomi

Xiaomi 18 Pro
Xiaomi 18 Pro
Xiaomi 18 Pro
Xiaomi 18 Pro
9 fotografií
Xiaomi na čínském trhu uvedlo novinky série Xiaomi 18 Pro. Top modely jsou tentokrát dva, jeden menší a druhý větší, Ultra verze chybí. Nabídnou displej na zádech, hlavní obrazovku s ochranou soukromí a nejnovější čip od Qualcommu. Potvrzen byl už i brzký start na globálním trhu.

Zatímco my si na ně ještě počkáme, v Číně už mohou zájemci objednávat špičkové novinky série Xiaomi 18 Pro. Značení novinek už je od loňska plně podřízené tomu, co už dlouhou dobu používá Apple, takže i Xiaomi odhalilo na zářijové premiéře dvojici modelů Xiaomi 18 Pro a Pro Max. Výrobce už má i svou variantu ohebného modelu iPhone Duo, v podání Xiaomi pojmenovaného jako Xiaomi 18 Fold, kterou však představilo už začátkem měsíce.

Novinky mají stejný unikátní prvek jako loňská dvojice Xiaomi 17 Pro a Pro Max, tedy displeje v širokém modulu s fotoaparáty na zádech, ty ale loni zůstaly na domácím trhu, v Evropě jsme se museli spokojit s modely bez displejů na zádech (Xiaomi 17 či varianta 17 Ultra). Nyní to vypadá, že novinky zamíří i do Evropy, byť ještě není jisté kdy a zda ve výbavě globálních verzí přeci jen nebudou nějaké rozdíly.

Xiaomi 18 Pro

Telefony už po vzoru Applu dělí primárně jejich velikost těla, se kterou souvisí také úhlopříčka displeje a velikost baterie. Menší Xiaomi 18 Pro má tedy 6,4palcový LTPO AMOLED panel s rozlišením 2 436 × 1 120 pixelů, model 18 Pro Max má pak větší obrazovku s úhlopříčkou 6,9 palce a rozlišením 2 624 × 1 208 pixelů. Oba displeje nabídnou obnovovací frekvenci až 120 Hz a maximální jas až 4 000 nitů. Displeje chrání tvrzené sklo Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.

Oba displeje jsou vybaveny technologií Smart Privacy Display, kterou již známe z letošního modelu Samsung Galaxy S26 Ultra. Funguje prakticky stejně. Je to speciální úprava displeje, která zabraňuje tomu, aby někdo váš displej šmíroval z ostřejšího úhlu: údajně když je pozorovací úhel větší než 60 stupňů, obraz zmizí úplně. Funkce jde vypnout, nebo ji přikázat takto schovat jen konkrétní aplikace, webové stránky nebo nastavit, v jakých situacích má být aktivní.

Na zádech obou telefonů najdete druhý OLED displej v místě, kde má konkurenční iPhone jen široký modul pro fotoaparáty. U modelu 18 Pro je to 2,7palcový panel s rozlišením 912 × 596 pixelů, 18 Pro Max má 2,9palcový displej s rozlišením 976 × 596 pixelů. Ani tady nechybí rychlá 120Hz obnovovací frekvence.

Zadní displej funguje podobně, jako třeba náhledové vnější displeje u ohebných modelů s konstrukcí typu „véčko“ tedy primárně je zde pro zobrazení notifikací a widgetů. Poslouží také jako náhled kompozice, pokud si pořizujete selfie zadním fotoaparátem. Novinkou je využití umělé inteligence, která vám umožní vyrobit si i vlastní widget.

Xiaomi 18 Pro

Xiaomi využilo čerstvé novinky, menší model pohání zcela nový čip Snapdragon 8 Elite Gen 6, větší 18 Pro Max pak má tu úplně nejvýkonnější verzi: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Výrobce u obou modelů nabídne až 16 GB operační paměti a 1TB úložiště.

Fotografická výbava je u obou modelů shodná. Hlavní fotoaparát má rozlišení 200 Mpix (světelnost f/1,7), telefoto senzor je pak rovněž 200Mpix (světelnost f/2,4). Oba jsou opticky stabilizované, optiku dodala známá fotografická značka Leica. Teleobjektiv s periskopickou konstrukcí nabízí 3,2× optické přiblížení. Třetím do party je pak 50Mpix širokoúhlý snímač s úhlem záběru 102 stupňů.

Co se nyní dramaticky zlepšuje prakticky každých pár měsíců, je kapacita baterie. Novinky tak díky modernějšímu typu akumulátoru nabídnou podstatně vyšší kapacitu. U modelu Xiaomi 18 Pro je to 7 000 mAh, u modelu 18 Pro Max je to pak dokonce ještě daleko lepších 8 500 mAh. Oba telefony podporují nabíjení s výkonem až 100 W (kabelem), potažmo 50 W (bezdrátově). Ve výbavě telefonu pak nechybí třeba ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji nebo odolnost proti vniknutí vody a prachu (IP68).

Xiaomi 18 Pro

Xiaomi 18 Pro stojí na domácím trhu od 5 999 jüanů, což je asi 19 tisíc korun bez daně. V případě Xiaomi 18 Pro Max je startovací cena 6 999 jüanů, tedy asi 22,5 tisíce korun. Odhadujeme, že případné české ceny budou ale ještě vyšší. Kolik přesně budou telefony v Česku stát a kdy si je budete moci zakoupit zatím nevíme, ale Xiaomi přislíbilo, že start na globálním trhu stihne ještě do konce letošního roku.

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