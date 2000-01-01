Výrobce Xiaomi odhalil novou špičkovou řadu smartphonů s číslovkou 18. S jejím příchodem se zásadně mění nabídka, modely bojují s konkurencí od Applu nejen označením, ale třeba pár funkcemi, které ani Apple ještě nemá. A jako u ostatních se zásadně zvedá cena.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi opět zkracuje mezery mezi sériemi mobilů, modely řady 18 stihlo pro globální trh představit ještě v ten samý rok jako předchozí generaci. Řadu Xiaomi 17 jsme viděli poprvé letos v únoru, s „osmnáctkami“ jsme ale do příštího roku čekat nemuseli, Xiaomi je uvedlo už nyní na trh na premiéře v Paříži.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Spolu s číslovkou, která odpovídá letošním modelům Applu, navíc Xiaomi přejmenovalo a upravilo nabídku tak, aby odpovídala konkurenci v podobě iPhonu 18 Pro (vlevo). Má tedy nově dva modely: Xiaomi 18 Pro a Xiaomi 18 Pro Max. A oba jsou dostupné i v nápadně podobné červené barvě. My jsme k testování dostali variantu Xiaomi 18 Pro Max.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Ačkoli má stejně jako konkurent od Applu široký zadní modul s fotoaparáty, Xiaomi ho nenechalo prázdný a osadilo ho sekundárním displejem, kterému říká Xiaomi Back Display. Jde ovšem o prvek, který měly už loňské modely, tyto verze se však na globální trh nedostaly.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sekundární displej má několik funkcí, vedle zobrazení času a data si na něm můžete přečíst také zmeškané notifikace nebo ho použít jako náhled pro focení selfie fotek. Podporuje i funkcionalitu widgetů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na zadní displej si dokonce můžete nechat vygenerovat vlastní aplikaci pomocí generativní umělé inteligence. Stačí jen popsat, co chcete, aby uměla, a nechat telefon pár minut pracovat. Funguje to překvapivě dobře.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
I přes praktické výhody tohoto prvku jde stále v první řadě o designovou zajímavost, kterou chce Xiaomi trumfnout Apple. Na druhou stranu ale kvůli tomu, že by třetí fotoaparát zabíral už moc místa, ho výrobce přesunul pod modul.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Specifikace zadního displeje se mírně liší u verzí Pro a Pro Max, což je logicky dáno tím, že jeden model je menší a druhý větší. V případě modelu 18 Pro Max je zadní displej 2,9palcový, u modelu 18 Pro najdete 2,7palcový displej. Rozlišení jsou ale v obou případech paradoxně stejná: 596 × 976 pixelů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jinak jde v obou případech o AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 4 000 nitů. Chrání ho tvrzené sklo Gorilla Glass Victus 2.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hlavní displej novinky má pak úhlopříčku 6,9 palce, rozlišení je 1 208 × 2 642 pixelů. Nechybí ani dynamická obnovovací frekvence 1–120 Hz a kvalitní AMOLED panel.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Maximální jas i v tomto případě dosahuje hodnoty 4 000 nitů. V průstřelu displeje najdete 50Mpix selfie kamerku. Displej jako obvykle chrání tvrzené sklo vlastní výroby.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi 18 Pro Max pohání výkonný čip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 spolu s 12 GB operační paměti. K dispozici je buď 256, nebo 512 GB prostoru pro vaše data. Zde je jasné šetření, cena paměťových čipů stále roste, a kdo čekal 16GB/1TB variantu, má smůlu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Do telefonu se vejdou dvě fyzické SIM a k nim už neodmyslitelně patří také podpora eSIM. Telefon dále nabídne nově také satelitní připojení, ale zatím jen v Číně a s použitím čínských satelitů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Konektivita jinak zahrnuje veškeré moderní funkce, od 5G přes Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 i NFC. Nechybí ani infračervený port.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi nabízí u modelu 18 Pro Max poměrně slušnou kapacitu baterie: 7 050 mAh. Jenže na domácím trhu v Číně má toto zařízení dokonce 8 500 mAh, což je pro zákazníky v Evropě zklamání.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nabíjení podporuje novinka s výkonem až 100 W, bezdrátově pak 50 W. Nechybí dokonce ani rychlé reverzní bezdrátové nabíjení (27 W).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Balení s telefonem je už vlastně takové obvyklé, nabíjecí adaptéry ze základní nabídky zmizely už dávno. Čeká tu na vás USB-C kabel a kryt.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ačkoli novinka není „Ultra“, její fotografická sestava se jí hodně blíží. Není tu sice jako u Xiaomi 17 Ultra senzor s proměnlivou clonou a ohniskovou vzdáleností, ale pořád slušný 200Mpix telefoto senzor s 3,2× přiblížením, světelností f/2,4 a optickou stabilizací. Jde o optiku známé značky Leica.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dále je zde ještě jeden 200Mpix senzor se standardním záběrem, světelností f/1,7 a optickou stabilizací. Trojici pak uzavírá 50Mpix širokoúhlý snímač s úhlem záběru 102 stupňů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon zvládá natáčet video v rozlišení až 8K při 30 snímcích za sekundu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Po stránce softwaru je zde už obvyklý Xiaomi HyperOS ve verzi 4.0, který vychází ze základů Androidu 17. Nechybí celá řada AI funkcí, od práce s textem přes AI tlumočníka až po retušování fotografií.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi 18 Pro se od modelu Pro Max liší v pár celkem logických ohledech. Telefon má menší displej (6,4 palce) a menší baterii (6 000 mAh). Další rozdíly zahrnují také nepatrně pomalejší čip (Snapdragon 8 Elite Gen 6) a nabíjení kabelem (90 W).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi 18 Pro Max je také samozřejmě utěsněn proti prachu a vodě (certifikace IP68). Rámeček je z hliníku a celkově telefon patří k těm těžším modelům (240 gramů).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Novinky se zadním displejem můžete na českém trhu sehnat ve čtyřech barvách: červené, bílé, šedé a modré.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V případě menšího modelu 18 Pro začíná cena na 33 490 korunách za 12/256GB variantu, u 12/512GB verze je pak cena 37 999 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Větší Xiaomi 18 Pro Max pak stojí v základu 37 999 korun (12/256 GB) a za lepší 12/512GB variantu si výrobce účtuje 42 499 korun. Xiaomi hned po startu prodeje nabízí plošnou slevu 2 000 korun se slevovým kódem a dalších 4 000 korun pak odečte jako bonus za výkup starého zařízení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Za zaslanou recenzi zakoupeného telefonu pak můžete dostat tablet Redmi Pad 2 v šedé barvě a 4/128GB konfiguraci.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz