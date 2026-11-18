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KVÍZ: Uhádnete aplikaci jen podle ikonky?
Používáte je každý den a spoustu z nich spouštíte nejspíš už automaticky. Ale co když umažeme názvy, pořád poznáte aplikaci i jen podle její ikonky? Otestujte se.
Toto je nejdivnější vyhlídková věž. Dá se v ní dokonce i bydlet
Operátoři při pokrývání Česka mobilním signálem často využívají již existující objekty. Nemusí jít ovšem vždy o obytnou budovu, jak dokazuje případ z Příbramska. Nezřídka antény umísťují třeba na...
Na tuto halu bude Brno pyšné, je totiž plná vyspělých technologií
Brno se koncem letošního roku dočká nové moderní multifunkční haly. Ta se díky partnerství s největším tuzemským mobilním operátorem bude pyšnit špičkovou infrastrukturou podporující moderní...
Je to ještě vůbec tablet? Pohled na některé specifikace a vlastnosti překvapí
Pokud toužíte po tom nejlepším tabletu od Samsungu, tak se zaměřte na čerstvou novinku Tab S12 Ultra. dostanete prémiové zboží, které není levné. Ale výsledná cena vás dost možná šokuje, kolik...
V devadesátkách zažívaly boom, teď jsou na ústupu. Češi mají už jiné preference
Oblíbenost internetové televize (IPTV) pro příjem televizního vysílání v Česku roste. Preferuje ji 55 % Čechů, v roce 2023 to bylo 42 %. Videoobsah či televizi sleduje přes internet již 89 % Čechů,...
Skoro jsme se nechali nachytat. Toto není iPhone Duo, i když tak vypadá
Zdálky jsme se nechali nachytat, když jsme ho vzali do ruky, tak nám už bylo jasné, že toto není iPhone Duo. Ale ta podobnost je opravdu velká. Kdo od koho opisoval, je asi zjevné, pikantní však je,...
Xiaomi chce být zase lepší než Apple. Má proti němu tajnou zbraň
Výrobce Xiaomi odhalil novou špičkovou řadu smartphonů s číslovkou 18. S jejím příchodem se zásadně mění nabídka, modely bojují s konkurencí od Applu nejen označením, ale třeba pár funkcemi, které...
KVÍZ: Uhádnete aplikaci jen podle ikonky?
Používáte je každý den a spoustu z nich spouštíte nejspíš už automaticky. Ale co když umažeme názvy, pořád poznáte aplikaci i jen podle její ikonky? Otestujte se.
O2 má novou síť pro vybraná zařízení. Podporuje jí vylepšená domácí krabička
V souvislosti s rychle přibývajícími chytrými zařízeními připojenými k domácí wi-fi síti a rostoucí potřebou jejich zabezpečení vylepšil operátor O2 svůj Smart Box. Nově nabídne třetí oddělenou síť...
Toto je nejdivnější vyhlídková věž. Dá se v ní dokonce i bydlet
Operátoři při pokrývání Česka mobilním signálem často využívají již existující objekty. Nemusí jít ovšem vždy o obytnou budovu, jak dokazuje případ z Příbramska. Nezřídka antény umísťují třeba na...
Je to ještě vůbec tablet? Pohled na některé specifikace a vlastnosti překvapí
Pokud toužíte po tom nejlepším tabletu od Samsungu, tak se zaměřte na čerstvou novinku Tab S12 Ultra. dostanete prémiové zboží, které není levné. Ale výsledná cena vás dost možná šokuje, kolik...
Apple se stává na Česku závislým. Už se zase vrátil do Vršovic
Apple zveřejnil svůj letošní vánoční klip. Jde o příběh malého snílka, kreativně nadaného chlapce, který se i přes různá úskalí nevzdává toho, co jej baví. Nový emotivní klip připomínající, jak...
V devadesátkách zažívaly boom, teď jsou na ústupu. Češi mají už jiné preference
Oblíbenost internetové televize (IPTV) pro příjem televizního vysílání v Česku roste. Preferuje ji 55 % Čechů, v roce 2023 to bylo 42 %. Videoobsah či televizi sleduje přes internet již 89 % Čechů,...
Musk chce vyšachovat mobilní operátory. Začíná budovat svou síť
Elon Musk už nechce konektivitu poskytovat jen skrze satelity. Už nějakou dobu činí kroky k tomu, aby přinejmenším v USA vybudoval plnohodnotnou mobilní síť. Dokonce takovou, která nemá žádnou...
Záhada vadných iPhonů odhalena. Je to jinak, než si leckdo myslel
Už po pouhém dni používání řada majitelů revolučního skládacího iPhonu řešila zásadní problém. Některým kusům tržní novinky totiž praskl vnitřní displej. A to vždy ve stejném místě, spekulovalo se...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
Na tuto halu bude Brno pyšné, je totiž plná vyspělých technologií
Brno se koncem letošního roku dočká nové moderní multifunkční haly. Ta se díky partnerství s největším tuzemským mobilním operátorem bude pyšnit špičkovou infrastrukturou podporující moderní...
S těmito hodinkami můžete nechat mobil doma. Teď je seženete s velkou slevou
Není to značka, která seká jedny chytré hodinky za druhými. Ale před lety se proslavila jedním prvenstvím a zároveň hodinkami, které byly nejhezčí na trhu. Nyní po letech přichází nástupce s dobrou...