Netrvalo to dlouho. Androidy napodobí pilulkový průstřel z iPhonů

Moc dobře si dodnes pamatujeme veletrh MWC 2018, kdy výrobci mobilů s androidem honem napodobovali výřez displeje, se kterým předešlý rok přišel designově unikátní iPhone X. Letošní ročník tohoto veletrhu se zřejmě ponese v podobném duchu, jelikož zde možná uvidíme první modely, které se budou snažit napodobit vzhled se středovým průstřelem ve tvaru pilulky, jaký mají modely iPhone 14 Pro a Pro Max.

Na čínském trhu už kopírování tohoto trendu začalo už na přelomu roku, kdy první napodobeninu telefonů Applu představila značka LeEco. Telefony s podobným průstřelem a dokonce i doplňkovým softwarem přitom firma prodává opravdu extrémně levně. Ovšem jen doma v Číně.

Jedním z prvních na evropském trhu tak bude zřejmě Xiaomi s modelem 13 Lite, který zde firma pravděpodobně představí po boku top modelů 13 a 13 Pro. Všechny tři novinky už firma odhalila na domácím čínském trhu, do zbytku světa se podívají až nyní. Zatímco top modely budou mít tradiční průstřel displeje s jedním fotoaparátem, 13 Lite to zkusí s pilulkou, která pojme dva snímače.

Pilulkovitý průstřel není nic nového, viděli jsme jej už například v roce 2019 u Samsungu Galaxy S10+. Jenže výrobci je vždy v takovém případě odsouvali do rohu displeje, kdežto až iPhone se rozhodl pilulku vystavit ve středové části. Navíc ji opatřil softwarovými funkcemi, kdy se její tvar mění podle toho, jak s iPhonem právě interagujete.

Stejně tak není nic nového v napodobování vzhledu smartphonů od Applu, který tu už je spoustu let. Xiaomi 13 Lite se zkrátka jen zkusí přiživit na vzhledu, který je zrovna trendy. Nebude první ani poslední. Očekáváme, že na veletrhu MWC 2023 ani nebude jediný. Otázkou samozřejmě zůstává, zda výrobce vybaví telefon také nějakými softwarovými funkcemi podobným těm na iOS, nebo zda to nechá na nezávislých vývojářích. Ti už to totiž zvládli i s běžným kulatým průstřelem displeje.

Xiaomi 13 Lite jinak není nic jiného, než přejmenovaný model Civi 2, který se ukázal už loni v září. Nabídne třeba moderní procesor Snapdragon 7 Gen 1, trojici zadních fotoaparátů s 50Mpix hlavním a 20Mpix širokoúhlým senzorem, v pilulce pak budou dvě 32Mpix kamerky. Za pozornost také stojí 67W rychlé nabíjení.