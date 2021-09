Xiaomi má smartphonovou novinku s divoce rychlým nabíjením

Xiaomi navazuje na úspěšnou loňskou řadu 10T novými modely s celkem očekávaným označením 11T. Jsou opět dva, inovace táhne kupředu model 11T Pro s rekordně rychlým nabíjením, sekunduje mu pak model 11T s pár kompromisy týkajícími se použitého procesoru a rychlosti nabíjení. Vedle toho také Xiaomi uvedlo na trh model 11 Lite 5G NE, který však ve výbavě nemá moc novinek.

Začněme tím nejlepším v podobě Xiaomi 11T Pro. Povšimněte si, že skutečně z názvů telefonů od Xiaomi mizí ono tradiční označení „Mi“. Telefon má skvělý 6,67“ AMOLED displej s rozlišením Full HD+ (1 080 × 2 400 pixelů). Nechybí jak průstřel pro čelní fotoaparát, tak moderní vysoká obnovovací frekvence 120 Hz. Oproti předchůdci 10T Pro je to paradoxně nižší hodnota (disponoval 144 Hz), ovšem za cenu lepšího typu panelu (loni zde bylo IPS). Displej chrání tvrzené sklo Gorilla Glass Victus.



Model 11T Pro pohání nejmodernější procesor od Qualcommu, Snapdragon 888. Na výběr máte mezi 8 a 12 GB operační paměti, úložiště je pak buď o kapacitě 128, nebo 256 GB. Paměťové karty bohužel telefon nepodporuje. Samozřejmostí je pak podpora sítí 5G, dále nechybí ani NFC a infraport. Čtečka otisků prstů není v displeji, nýbrž v bočním tlačítku.



Důraz je kladen také na fotoaparát, kde má i tento rok hlavní roli 108Mpix snímač s optickou stabilizací a světelností f/1,75. Vedle toho zde pak najdete také 8Mpix širokoúhlý senzor (úhel záběru 120 stupňů) a také 5Mpix kamerku pro focení makrofotografií. Čelní fotoaparát pak disponuje rozlišením 16 Mpix (f/2,0).

Vůbec největším hitem ve výbavě je však baterie a nabíjení. Na 5 000mAh akumulátoru by ještě nic tak nezvyklého nebylo, ovšem podpora rekordně rychlého 120W nabíjení je něco, co jsme zatím ještě nezažili. Telefon se dovede nabít do plné kapacity za neuvěřitelných 17 minut a nabíječku, se kterou jsou tyto hodnoty možné, dokonce dostanete v balení. Xiaomi ujišťuje, že i takto rychlé nabíjení je bezpečné a telefon s integrovanými senzory bedlivě sleduje zahřívání baterie při nabíjení.



Model Xiaomi 11T Pro se na českém trhu začne prodávat 5. října za cenu 15 999 korun v případě 8/128GB varianty, o tisícikorunu dražší bude 8/256GB verze. Do 17. října vám navíc oficiální český prodejce dá k telefonu zdarma i robotický vysavač Vacuum Essential. Telefon bude dostupný v šedé, bílé a modré barevné variantě.

Odlehčená verze Xiaomi 11T se v mnohém shoduje se svým „Pro“ sourozencem. Má tak stejný displej (Pro verze má navíc jen podporu Dolby Vision) a také fotoaparát, identické jsou i barevné varianty, takže po designové stránce od sebe telefony nerozpoznáte.

První rozdíl je v použitém procesoru, model 11T si musí vystačit s čipem Dimensity 1200 od MediaTeku. Ten je sice slabší než Snapdragon 888, stále však jde o špičkový procesor. Paměťové varianty jsou dvě, 8 GB operační paměti mají společných, liší se v úložišti pro data: vybrat si můžete buď 128, nebo 256 GB.



Druhý rozdíl se týká baterie, rekordní 120W nabíjení střídá „jen“ 67W technologie. Příslušnou nabíječku najdete také v balení a stále se dostanete z nuly na 100 procent za příjemných 36 minut. Ještě loni by to byla rekordní hodnota, dnes už takové nabíjení najdeme u odlehčené varianty.

Nakonec je rozdílná také pochopitelně cena. 8/128GB varianta vyjde na 12 999 korun, 8/256GB verze je pak také s tisícikorunovým příplatkem. Barevné varianty zůstávají stejné (šedá, bílá, modrá) a i k tomuto telefonu dostanete zdarma robotický vysavač, pokud objednáte do 17. října.

Nakonec je tu „novinka“ v podobě modelu Xiaomi 11 Lite 5G NE, u kterého popravdě nevidíme moc rozdílů oproti modelu Mi 11 Lite 5G, který jsme již testovali v červnu. Rozdíl je patrný pouze v případě procesoru, kde původní Snapdragon 780G střídá model Snapdragon 778G. Rozdíl ve výkonu mezi těmito dvěma modely je řádově v jednotkách procent ve prospěch modelu 780G.

Zbytek výbavy, tedy podpora 5G, fotoaparát, baterie, rychlost nabíjení i design, zůstává při starém. Telefon v paměťové konfiguraci 6/128GB dorazí na trh za 9 499 korun, verze s 8/128 GB pak bude stát 9 999 korun a nakonec 8/256GB varianta vyjde na 10 999 korun. Až na poslední jmenovanou měl stejné paměťové konfigurace i model Mi 11 Lite 5G, byl však v obou případech o 500 korun dražší.