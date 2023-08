WhatsApp se zase naučil něco nového. Funkci využije spousta z nás

„Sdílení fotek přes WhatsApp právě dostalo vylepšení,“ pochlubil se Mark Zuckerberg v živém přenosu na svém instagramovém profilu. Potvrdil tím, že oblíbená aplikace na chatování a volání dostane možnost posílat fotky ve vyšším rozlišení, než doposud. Funkce by se v aplikaci měla objevit v zařízeních Android i iOS (plus ve webovém rozhraní) po celém světě v následujících týdnech.

Jakmile se novinka v aplikaci objeví, v procesu vybírání fotek na sdílení se objeví tlačítko „HD“, které po zaškrtnutí odešle fotky ve vysokém rozlišení. Doteď je služba posílala v nižším komprimovaném rozlišení, což sice ušetřilo náročnost na data v případech, že jste nebyli připojeni k wi-fi sítí, ovšem fotky se posílaly v horší kvalitě.

„HD“ tlačítko nicméně komprimování kvality fotek úplně nevypne, pouze jej sníží. Mělo by to fungovat tak, že bez výběru HD kvality se fotky budou posílat v rozlišení 1 600 × 1 052 (nebo formátovém ekvivalentu) a v HD pak bude rozlišení až 4 096 × 2 692 obrazových bodů. Zachování standardního rozlišení je každopádně vhodné v případě, že nebudete v dosahu sítě s neomezenými daty.

Zuckerberg učinil HD variantu zasílání fotografií volitelnou z prostého důvodu. Fotografie třeba ze skupinových chatů, které se ukládají (standardně) rovnou do paměti telefonu, mohou zabrat poměrně hodně místa a proto je důležité dát uživatelům volbu, než si fotku stáhnou. V případě, že by najednou fotografie zabíraly citelně více místa, by mohly WhatsAppové fotky mobily rychle zahltit daty.