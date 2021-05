Facebook nesmí zpracovávat údaje o uživatelích WhatsAppu, rozhodli Němci

Německý úřad je totiž přesvědčen, že nové podmínky používání WhatsAppu jsou nezákonné. Zákaz Facebooku zpracovávat údaje o uživatelích oblíbené chatovací aplikace vydal podle agentury Reuters v úterý 11. května. Tedy jen pár dní před tím, kdy začne WhatsApp nové podmínky uplatňovat.

Podle rozhodnutí německého úřadu, který se odvolal na pravomoci stanovené v rámci GDPR, tedy nařízení, jenž od května 2018 stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů v Evropské unii, nesmí Facebook údaje o uživatelích WhatsAppu zpracovávat po dobu třech měsíců.

Rozhodnutí následuje po mimořádném řízení, které úřad zahájil minulý měsíc v městské spolkové zemi Hamburk poté, co WhatsApp začal vyžadovat, aby uživatelé s novými podmínkami souhlasili, nebo přestali službu používat.

WhatsApp nicméně upozornil, že řízení v Hamburku stojí na zásadním nepochopení účelu a účinku aktualizace podmínek. Mluvčí společnosti uvedl, že vzhledem k tomu, že pro tuto akci neměl německý úřad žádný legitimní důvod a jeho tvrzení jsou tedy mylná, bude WhatsApp i nadále pokračovat v zavádění nových podmínek.

Německo nemusí být zdaleka jedinou evropskou zemí, kde by WhatsApp s novými podmínkami použití mohl narazit. A to nejen z důvodu, že by se touto záležitostí zabývaly i patřičné úřady dalších unijních států. Úřad německého Komisaře pro ochranu dat a svobodu informací totiž uvedl, že se u Evropského sboru pro ochranu osobních údajů bude snažit, aby obdobné rozhodnutí bylo přijato v rámci celé Evropské unie.

Nové podmínky použití, které podle WhatsAppu nijak nesníží ochranu soukromí uživatelů, čelí od počátku vlně kritiky. Společnost kvůli ní ustoupila od prvotního záměru prosadit jejich zavedení už v únoru, posunem termínu chtěla dát uživatelům dostatek času na posouzení změn.

Nové podmínky použití tak WhatsApp začne uplatňovat od soboty 15. května. Experti na ochranu soukromí v této souvislosti nabádají k opatrnosti. Navíc není zcela zažehnána původní hrozba omezení funkčnosti účtu v případě, že by uživatel nové podmínky nepřijal (více viz WhatsApp mění podmínky použití. Stále hrozí omezením funkčnosti aplikace).