Letuška hrozila přes WhatsApp bombou. Mstila se bývalému příteli s milenkou

Daniela Carboneová, dnes již bývalá letuška největší argentinské letecké společnosti Aerolíneas Argentinas, čelí obvinění z přitěžujícího nátlaku, veřejného zastrašování a maření veřejné služby, za což jí v případě obvinění hrozí odnětí svobody až šest let.

Podle vyšetřovatelů měla 21. května odeslat přes WhatsApp poplašnou zprávu pilotovi, manažerovi prodejů letenek a dalšímu pracovníkovi aerolinek, pravděpodobně svému bývalému přítelovi, který u stejné společnosti pracoval jako steward. Spolu s ním totiž letěla i jeho nová, výrazně mladší přítelkyně, rovněž letuška, kvůli níž Carboneovou po letech opustil.

Výhružnou hlasovou zprávu, v níž pozměněným hlasem zhrzená žena tvrdila, že na letu AR1304, který létá z argentinského mezinárodního letiště Ezeiza do floridského Miami, se nachází tři bomby, poslala prostřednictvím mobilu své dcery Candelarie.

Airbus A330 argentinských aerolinií muselo opustit všech 270 cestujících. Do cílového místa kvůli bombové hrozbě dostali až po půlnoci 22. května, tedy se zhruba devítihodinovým zpožděním. Ztrátu, která mu v důsledku nucené evakuace a přeplánování letu vznikla, vyčíslil dopravce podle argentinského portálu La Nacion na jeden milion dolarů, tedy v přepočtu zhruba 22 milionů korun.

Policie letušku podezřelou z bombové hrozby zadržela 28. května krátce poté, co na letišti v Ezeize vystoupila z letu z Miami. V pondělí 13. června s ní společnost Aerolíneas Argentinas rozvázala pracovní poměr, byla jí pozastavena licence palubního průvodčího a nesmí vstoupit na jakékoli letiště v Argentině. Až do úterní obžaloby byla od zadržení na letišti umístěna ve vyšetřovací vazbě. Na základě jejího přiznání argentinský soud rozhodl, že až do zahájení soudního líčení Carboneová setrvá v domácím vězení.

Podle zdroje činného v trestním řízení bylo ženino počínání vědomé. Uvědomovala si, jakou škodu odeslání takové hlasové zprávy způsobí a byla si i vědoma z toho vyplývajících důsledků. Navíc podle vyšetřovatelů udělala řadu chyb, v zabavených telefonech našli například stopy po vyhledávání informací, jak zkreslit hlas a zda je možné jej analyzovat za účelem zjištění, komu patří. Vodítkem při vyšetřování výhružné zprávy byla i její vzájemná komunikace s dcerou Candelariou, pozdější část konverzace totiž naznačila, že na svou matku byla právě kvůli odeslání poplašné zprávy z jejího telefonu naštvaná.