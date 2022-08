Za šest let se mobily dost změnily. Tehdejší top model má výkon low-endu

Aktuální nejlepší řada modelů Samsungu nese označení S22. Když tyto modely porovnáme s řadou S7, je mezi nimi velký rozdíl. Telefony dělí pouhých šest let, ač číselné označení může evokovat větší rozdíl. Ale Samsung u řady S počítal do deseti a pak přešel na číslo 20, aby díl pokračoval. Takže přístroje dělí šest generací. Řada S7 se představila na jaře 2016.

Nás tehdy víc zaujal model S7 Edge, tedy větší ze dvou modelů. Především však měl displej zahnutý do boků. Novinka to už tenkrát nebyla, stejně zahnutý displej měl už předchozí Samsung S6 Edge a o půl roku dřív (jako první na světě) měl zahnutí displeje na jednom boku Samsung Note Edge. Tehdy to byla frajeřinka, od které Samsung už v takové podobě upustil, ale mnoho čínských top modelů ji stále používá.

Tehdy velký, dnes prcek s malým displejem

Největší změnou, která za šest let u mobilů proběhla, je vnímání velikosti. Samsung S7 Edge byl ve své době považovaný za velký telefon. Tedy menší velký telefon, abychom byli přesní. Jenže dnes je to kompaktní model. Stačí ho porovnat s aktuální řadou S22 od Samsungu, což jsou jeho nástupci. Ano, základní Samsung S22 je o fous menší, ale to je dnes dost atypický telefon. Oproti běžné současné produkci je dědeček S7 malý a kompaktní telefon.