Příští rok dorazí výjimečný iPhone. Má vypadat jako by byl celý ze skla

Jan Matura
První iPhone byl představený a začal se prodávat v roce 2007. Takže příští rok nás čeká významné výročí. Ano, už to bude dvacet let, kdy Apple změnil mobilní svět. A možná ho příští rok zase trochu změní s výročním iPhonem.

Z logiky číslování by Apple měl letos představit iPhone 18 a příští rok iPhone 19. Jenže příští rok je dvacetileté výročí od představení prvního iPhonu, takže se čím dál tím častěji spekuluje, že minimálně jeden model ponese označení iPhone 20. Jestli Apple přeskočí devatenáctku, nebo iPhony 19 představí a k tomu přidá jubilejní dvacítku, třeba jako iPhone XX, se zatím s jistotou neví.

Při pohledu do minulosti Apple v roce 2017, tedy při desetiletém výročí, uvedl jak model 8 a 8 Plus, tak právě výroční X, tedy desítku. Pokud by v číslování pokračoval, tak bychom se příští rok přirozeně dvacítky dočkali, jenže Apple v roce 2018 po modelu X uvedl modely Xs, Xs Max a levnější Xr. Byla to anomálie, od dalšího roku (2019) pokračoval v číselném značení, takže přišla řada na iPhone 11 a tak dále.

iPhone 20 by měl být výjimečný a měl by se odlišovat od současné produkce. To by zřejmě znamenalo, že letošní iPhony 18 asi příliš změn nepřinesou. Ale první skládací iPhone Ultra s neobvyklými proporcemi to publiku vynahradí. Navíc se má docela výrazně změnit schéma představování novinek.

iPhone 20 koncept a spekulace | foto: Macrumors

K dvacítce zatím příliš informací není, asi nejpodstatnější zazněla od čínského únikáře Ice Universe, který se obvykle specializuje na značku Samsung. Ale tentokrát se nechal slyšet, že iPhone 20 má mít displej se zaoblením do všech čtyř stran, takže telefon bude vypadat jako skleněný oblázek.

Jenže podle Ice Universe to nebude řešení známé z telefonů s androidem. Tam se zaoblením přišel první Samsung už v polovině minulé dekády a dlouho byl jediným, kdo zaoblené displeje nabízel. Později se přidaly i čínské značky (se zakřivením všech stran začal jako první Honor), které se zaoblených displejů částečně drží dodnes. I když i u nich je to už spíš mizející trend.

Apple nemá použít výrazně zaoblené displeje, spíš využije optickou iluzi, aby telefon vypadal, že vůbec nemá rámečky a displej se přelévá do boků. Vlastně to bude fyzické propojení aktuálního designového jazyka prostředí Liquid Glass, které Apple používá od aktuální verze systému iOS 26.

Celé to Apple má dělat proto, aby to skvěle vypadalo a působilo to převratným inovativním dojmem. Ač to vlastně žádný zásadní technologický průlom nebude. O další výbavě výročního iPhonu nic známo není, na to je ještě příliš brzy.

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

