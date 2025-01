Na dovolenou si už obyčejný mobil neberte, bude k ničemu. Zmizí i SMS zprávy

Pravda, není to tak oblíbené místo na zimní dovolenou jako třeba Egypt, ale populární je, protože se tam aktuálně z českých letišť dostanete přímo. Jenže pokud se do Vietnamu vydáte, tak si už neberte obyčejný tlačítkový mobil. Byl by k ničemu, protože ve Vietnamu vypnuli 2G síť. A v Česku to může přijít dřív, než se čekalo.