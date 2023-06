Důmyslné i šílené nové funkce iPhonů a aplikací. Některé bychom brali hned

Asi spoustu z vás někdy napadla funkce, která by se vám v mobilu náramně hodila, ale prostě není k dispozici. A to ať už proto, že ji výrobce zkrátka ještě nevymyslel a nebo jde o něco, co ani reálně vyrobit nejde. I tak můžeme o takových věcech ve výbavě telefonů alespoň snít.

Jedním takovým snílkem je americký designér Soren Iverson, který inovativní, byť často docela zvláštní funkce pro iPhony alespoň graficky navrhuje. Na svém profilu na sociální síti Twitter je zveřejňuje poměrně často a někdy bychom možná i sami popletli jeho návrh s nějakou reálně chystanou funkcí pro mobily. Až tak se mu daří napodobovat designový styl jednotlivých služeb.

Drtivá většina jeho návrhů jsou samozřejmě vtípky, ale u některých máme pocit, že bychom si takovou funkci opravdu užili.

Prvním příkladem může být třeba vylepšení fotoaparátu, který by mohl rozpoznat, že se nacházíte na koncertě a už moc dlouho natáčíte video, místo toho, abyste se na hudbu plně soustředili. iPhone by vám proto další natáčení nedovolil a vám by nezbývalo nic jiného, než si koncert užívat jako normální lidé.