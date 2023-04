Našli jsme ideální levný smartphone s parádní výbavou. Návod, jak hledat

Nejdřív si však musíme definovat, co je levný smartphone. Obecně se přístroje do 5 000 korun řadí mezi low-endy, nad nimi je střední třída, která je však velmi široká, zhruba až do částky 15 000 korun. Pro naši definici si však vystačíme s lepšími low-endy a s nižší střední třídou, tedy s přístroji zhruba od 4 000 do 7 000 korun. Ideální levný telefon by podle nás měl stát okolo pěti tisíc (i když na konci článku zjistíte, že nám to nevyšlo), tedy buď to bude dobře vybavený low-end nebo neošizený přístroj nižší střední třídy.

Tím, že výrobci v minulých letech tlačili klidně dvě generace přístrojů ročně, tak se v ceně okolo pěti tisíc potkávají jak novinky, tak přístroje loňské, ale třeba jen půl roku staré, které však zlevnily a ze střední třídy pronikly cenou mezi low-endy. A samozřejmě záleží i na značce. Ne, Apple v této cenové kategorii řešit nebudeme, ale i takový Samsung má ceny vyšší než většina konkurence.

Navíc je letos situace poněkud jiná než v předchozích letech. Výrobci šetří, ale nechtějí viditelně zdražovat, protože i tak jim padají prodeje. A tak šidí výbavu. Nástupci loňských modelů ji mají často horší. Samozřejmě to výrobci nedělají okatě – jednu věc drobně vylepší a marketingové materiály nic jiného neřeší. Vcelku logicky. Samozřejmě že když si takový přístroj srovnáte s konkurencí na trhu, tak moc zářit nebude. Výsledkem je pak mnohdy dost rychlá redukce ceny. Protože konkurence je i v dnešní době velká a produkt s mizerným poměrem výkonu a ceny nemá na trhu mnoho šancí.

V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že každý zákazník má jiné preference. Někdo prahne po výkonu, jiný po co největší paměti a další chce jen fotit a fotit. My se snažíme najít ideální kompromis všech vlastností, prostě ideální dobrý levný smartphone. Takový, který moc nestojí, ale přitom vyhoví co nejširšímu spektru uživatelů.