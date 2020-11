Volání do televizních soutěží vás může stát majlant, varuje ČTÚ

1:03

Vidina vysoké výhry v televizní soutěži a relativně snadná cesta k ní může být lákavá. Navíc když jen stačí zvednout telefon, zavolat na uvedené číslo a čekat na přepojení do studia. Nepodařilo se? Co naplat. Znovu to ovšem raději nezkoušejte. Před zrádností linek s vyjádřenou cenou varuje Český telekomunikační úřad.