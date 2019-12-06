V sedmdesátých a osmdesátých letech v tehdejším socialistickém Československu mobily neexistovaly. Což není nic zvláštního, mobily v té době byly exotickou specialitou pro velmi bohaté i v tehdejší kapitalistické cizině. Přesto se venku telefonovat dalo, ale mělo to svá specifika. Dnes si to už prakticky nevyzkoušíte.
V sedmdesátých letech byl mobil prakticky nedostupný globálně, v osmdesátých letech se začínal stávat luxusem pro bohaté. Ale tehdejší přístroje byly nejčastěji zabudované v automobilech. Výdrž ručních přístrojů se při hovoru často počítala na minuty.
V Československu veřejně žádné mobily neexistovaly do roku 1991, kdy Eurotel spustil první NMT síť. Ceny nebyly žádná lidovka.
Zmínit můžeme neveřejnou „policejní“ mobilní síť, která fungovala v osmdesátkách a přežila krátce i nástup NMT, a to i pro znalou veřejnost. První československý mobilní telefon (AMT, Tesla Pardubice) byl pevně zabudovaný v autě.
Pikantní je, že mobily vlastně zabily to, co před jejich nástupem sloužilo pro volání v terénu. Tedy mimo domov či práci. A dodejme, že, mnohdy to byla jediná možnost si zavolat, protože za socialismu rozhodně nebylo úplně samozřejmé mít doma telefon. Zájem byl mnohem větší, než možnosti sítě.
Kdo totiž doma telefon neměl, musel hledat nejbližší telefonní budku. Vlastně kdysi dost kultovní věc po celém světě. Tak, jak byly a možná ještě trochu jsou ikonické britské červené budky, tak byly jasně rozpoznatelné i socialistické dřevěné budky, ale i plexisklové kukaně pro automaty ve veřejných prostorech.
Vedle budek bylo možné veřejně volat ještě z pošt, což byly mnohdy jediná možnost na venkově. Případně se dal ukecat personál hospod, pokud v ní telefon měli.
Na nějakou paměť na čísla, tak jak to dnes bereme zcela samozřejmě u mobilů, jsme mohli kdysi zapomenout. Ale i to mělo řešení. Buď v podobě naší dobré paměti, nebo zápisníčku či kusu papíru a případně pomohl telefonní seznam. Ten byl kdysi oranžový, pod názvem Zlaté stránky se prosadil až v devadesátkách.
Telefonní automaty ze sedmdesátých a osmdesátých let se dělily na ty pro lokální volání a na ty, z kterých šlo volat třeba až do USA. Ano, to tehdy možné bylo. Tyto automaty přijímaly i mince nad 50 haléřů a 1 korunu. Zde podobný automat po roce 2000. Většina však byla těch obyčejných.
Veřejné telefonní automaty přežily i rok 2000, ale jejich vytížení stále klesalo. Tyto se nacházely na budově libereckého Teska (dříve Ještěd). A byla to sestava jak z osmdesátek. Tehdy se u nich mohly čekat fronty, v moderní době je však používal málokdo.
Zde jsou vidět dva obyčejné automaty, vzadu je pak automat, který umožňoval volat meziměsto či možná i do zahraničí. Nutno dodat, že některé realizace byly docela designové. Tato je ze stanice metra Můstek.
Dnes to tam však vypadá jinak, což si můžete prohlédnout na aktuální fotografii z dubna 2026.
Ne všude byl dostatek veřejných telefonních automatů. Především na sídlištích byly umístěny často jednotlivě a v exponovaných časech se muselo čekat.
To v moderní době zájem klesal tak, jak se rozšiřovaly mobilní telefony. V devadesátkách ještě byly budky relevantní, po roce 2000 se držely často jen z důvodu dodržení univerzální služby.
Tato telefonní budka se nacházela v podchodu ve středu pražského Václavského náměstí (pod křížením s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí)
Blíže se toto místo špatně identifikuje, dnes jsou totiž v podchodu umístěny četné obchodní jednotky.
Tato telefonní budka stála v Praze na křížení ulic Vladislavova a Purkyňova. Design posledních budek byl jiný než v osmdesátých letech. Ale také byly budky nebo přístřešky.
Inovací po roce 1989 se postupně staly telefonní karty. Byly k dostání obvykle v trafikách.
Poslední telefonní automat odstranil operátor O2, který je ze zákona provozoval, v červnu 2021. Bylo to v obci Hlubyně na Příbramsku.
Telefonní automaty zmizely, ale někde ještě zůstávají neobsazená místa po jejich umístění, ale spíš už mizí. Například tato stěna u výstupu ze stanice metra Invalidovna už roky zeje prázdnotou, odstraněna byla již i tabule s piktogramem.
Takto vypadaly „zálivy“ pro veřejné telefonní automaty ve vestibulu stanice metra Českomoravská (stav z ledna 2025)…
Ovšem během její nedávné rekonstrukce byly zcela odstraněny i tyto pozůstatky doby minulé.
Tyto veřejné telefonní automaty se nacházely v podchodu pod Náměstím Republiky nedaleko vstupu do metra linky B. Na další fotce je současný stav.
V místě, kde byly v minulosti umístěny veřejné telefonní automaty, se dnes vstupuje do obchodního centra.
Veřejný telefonní automat ve vestibulu stanice metra Moskevská, nyní Anděl. Zde s ikonickými kukaněmi.
A stejné místo v podchodu u jižního výstupu ze stanice metra Anděl dnes.
Na Václavském náměstí a v hlavních ulicích Prahy byly zbořeny staré telefonní budky a nahrazeny moderními stánky, rozsáhlá architektura je vkusně vyřešena použitím velkých skleněných ploch a světlem mořeného dřeva. Rovněž i telefonní automaty jsou modernizovány. Není již třeba se naklánět a mluviti do kouzelné skřínky, neboť automat je vybaven normálními sluchátky s mikrofonem. (dobový text)
Václavské náměstí, 60. léta minulého století. Netrpělivé postávání u telefonních budek a čekání na hovor bylo běžným jevem.
Takto tyto „zálivy“ naproti vstupu do stanice Florenc vypadají v současnosti (duben 2026).
Fakt, že tu v minulosti bývaly instalovány veřejné telefonní automaty, připomíná jen pár drátků trčících ze zdi.
Telefonní budka zde stávala zhruba v místech, kde dnes najdete dopravní značku upravující parkování. Část náměstí navíc zabírají venkovní zahrádky jedné ze zdejších restaurací.
Počet automatů po roce 2000 se poměrně rychle zmenšoval a často to vypadalo tak, jako v podchodu stanice metra Karlovo náměstí u vstupu z Palackého náměstí. Zůstával jen jeden.
A takto vypadá stejné místo dnes: místo telefonní budky zde potkáte hloučky turistů třímajících v ruce mobily.
Předpotopní esemeskou byl telegram. I ten je už minulostí. Poslední podaný telegram v Česku putoval z Brna do Pelhřimova
Poslední podaný telegram v Česku putoval z Brna do Pelhřimova
Autor: Agentura Dobrý den - Muzeum rekordů a kuriozit
Ještě po válce, v padesátých letech, si chodili lidé zavolat do těchto budek. Samozřejmě mohli vést pouze místní hovory, kvůli meziměstu jste museli na poštu.
Hranaté telefonní krabice ze 60. let mnoho krásy nepobraly, měly daleko k malebným červeným budkám, známým třeba z Londýna.
Na Václavském náměstí a v hlavních ulicích Prahy byly zbořeny staré telefonní budky a nahrazeny moderními stánky, jejichž architektura je vkusně vyřešena použitím velkých skleněných ploch a světle mořeného dřeva. Rovněž i telefonní automaty jsou modernizovány. Není již třeba se nakláněti a mluviti do kouzelné skřínky, neboť automat je vybaven normálními sluchátky s mikrofonem. (dobový text)
