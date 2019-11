Americké firmy smějí dál obchodovat s Huaweiem. Už potřetí dostaly výjimku

Washington v květnu společnost Huawei zařadil na černou listinu, Spojené státy čínskou firmu obviňují z krádeží technologií a špionáže pro Peking, což firma popírá, připomněla agentura Reuters. Následně však americké ministerstvo obchodu umožnilo čínské firmě nakupovat některé americké zboží, aby zmírnilo dopady na její zákazníky, z nichž mnozí provozují komunikační sítě na americkém venkově (více viz Huawei dostal výjimku i na aktualizace. Ale jen na několik týdnů).

Devadesátidenní licence vypršela 19. srpna. Americké ministerstvo ji ovšem prodloužilo o dalších 90 dní, tedy do 19. listopadu. A to navzdory tomu, že se americký prezident Donald Trump stavěl proti dalšímu obchodování s Huaweiem (více viz Huawei může dělat mobily další tři měsíce. Budoucnost je stále nejistá). Aktuální prodloužení dočasné licence je tedy již druhým v pořadí.

Podle tiskového mluvčího společnosti Huawei Pavla Koška nebude mít přitom na činnost společnosti významnější dopad: „Toto rozhodnutí nic nemění na skutečnosti, že dle našeho názoru je ke společnosti Huawei přistupováno nespravedlivě.“

Na kauze podle něj více tratí Spojené státy. „Již dlouho zastáváme názor, že rozhodnutí Ministerstva obchodu Spojených států amerických zařadit společnost Huawei na takzvaný Seznam subjektů (Entity List) způsobil více škod Spojeným státům než společnosti Huawei,“ podotkl.

„Rozhodnutí ekonomicky poškodilo americké společnosti, se kterými Huawei obchoduje, narušilo spolupráci a zejména vzájemnou důvěru, na které globální dodavatelský řetězec závisí. Vyzýváme vládu Spojených států, aby ukončila toto nespravedlivé zacházení a společnost Huawei ze Seznamu subjektů odstranila,“ reagoval Košek na aktuální dění.