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Není stůl jako stůl. Tyto v minulosti plnily zásadní roli při telefonování

Lukáš Hron
V sídle Cetinu, provozovatele největší telekomunikační sítě v Česku, se v unikátním muzeu nacházejí exponáty mapující historii telekomunikací v českých zemí. Patří mezi ně i stoly, bez nichž by se lidé v minulosti nikam nedovolali. Spojení volajícího s volaným, ať už šlo o místní, či později meziměstský hovor, se totiž neobešlo bez spojovatelky. Podívejte se, jak takový hovor mezi městy probíhal.

Názorná ukázka meziměstského spojení byla možná díky dvojici šňůrových propojovacích stolů, které se v muzeuzaloženém manažerem pevné přístupové sítě Cetinu Vladimírem Fabínim, nacházejí. V době, kdy jsme schopni se v řádu několika sekund spojit s kýmkoli kdekoli na Zemi, je až k neuvěření, že na spojení s druhým účastníkem mohl volající čekat i dlouhé hodiny.

Rozhodujícím faktorem byla totiž vzdálenost mezi městy volajícího a volaného, potažmo aktuální obsazenost jednotlivých linek, přes než bylo nutné spojení obou účastníků uskutečnit. Ne vždy totiž mezi „výchozím“ a „cílovým“ městem existovaly přímé linky – spojovatelky tak musely hovor propojit přes dílčí volné linky, tedy i přes několik dalších měst.

Fotoreportáž z muzea společnosti Cetin si můžete připomenout zde:

Socialistické telefony, takové jsme měli doma. Našli jsme je v muzeu
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