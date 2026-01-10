Devatenáctiletá dívka první den nového roku oslovila v brzkých ranních hodinách před chrámem v thajské Pattayi muže. Požádala ho, aby jí poskytl věštecké služby. Muž její prosbě vyhověl a předpověděl jí, že Nový rok nebude jejím šťastným dnem. Dívku podle britského portálu The Independent varoval, že ji čeká smůla a přijde o cenný majetek.
Vzápětí se v ní nicméně snažil vzbudit i malý pocit naděje. Stačilo málo: dát mu nějaké peníze. Že tak prý předpovězenou smůlu odvrátí. Na peníze značně naléhal, dívka ovšem na jeho hru odmítla přistoupit. Nic mu tedy nezaplatila. Jenže krátce poté, co od samozvaného věštce odešla, si uvědomila, že postrádá svůj iPhone 13 Pro. Že by se věštba naplnila?
Dívka si vzpomněla, že jej během předpovědi její budoucnosti položila vedle sebe. Vrátila se proto zpět k chrámu, ale telefon nikde nenašla. Byla si nicméně jista, že jej tam zanechala. A tak konfrontovala věštce. Ten trval na tom, že jde jen o důkaz toho, jak přesná jeho věštba byla. Navíc, aby působil věrohodněji, přidal i popis podoby údajného zloděje. Jenže v dívce tím jen vzbudil podezření.
Obrátila se proto na lidi v okolí, s jejichž pomocí se podařilo její iPhone najít v tašce věštce. Byl ukrytý v krabičce na roušky. Lidé tak na místo přivolali policii. Muž se policistům ke krádeži telefonu přiznal. Avšak obratem požádal dívku, aby proti němu nevznášela trestní oznámení. Trval na tom, že se ničeho podobného v minulosti nedopustil, prý nutně potřeboval peníze do nového roku.
Zatímco dívka se opětovně shledala se svým iPhonem a jistě si do budoucna dá větší pozor, tak samozvaný věštec, který ji nedokázal obměkčit, putoval na policejní stanici do vazby.