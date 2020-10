Zbavte se plastového chaosu v peněžence. Přesuňte ho do mobilu

1:08

„A kartičku máte?“ zazní u řady obchodníků při placení nákupu, načež následuje hledání té správné v peněžence. To je však už minulost. Věrnostní programy obchodníci totiž přesměrovávají do smartphonů. Pokud jde jen o to mít virtuální věrnostní karty pohromadě, pak existuje i pohodlnější řešení než několik dílčích aplikací.