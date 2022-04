Víte, které nejmenší a největší smartphony si dnes můžete koupit?

Huawei P50 Pocket

Už vrcholný Samsung Galaxy S22 Ultra je se svými téměř 164 milimetry na výšku pořádným kusem mobilu. Platí to i pro současný top iPhone, byť papírově model 13 Pro Max působí o něco střídměji (necelých 161 milimetrů). Oba tito tržní rivalové jsou však pouhým odvarem toho, co se nám snaží mobilní výrobci dostat do kapes. Jako spodní hranici jsme tak zvolili 170 mm na výšku, už to samo o sobě je na mobil dost. Ale zdaleka ne nejvíce. Nicméně vesměs jde spíše o papírové rozdíly, drobné desetiny milimetru navíc totiž uživatel běžně nepozná.

Samotnou spodní hranici na českém trhu splňují hned tři modely, přičemž pouze jediný pochází od zvučné značky. Je nicméně takovou rozměrovou hříčkou. Jde totiž o loni v prosinci představený skládací Huawei P50 Pocket. V rozloženém stavu skutečně dosahuje oněch 170 milimetrů, nicméně jej lze složit na zhruba poloviční rozměr: 87,5 mm (nadpoloviční milimetry navíc přidává kloub, který se složením telefonu odkryje).

Véčko od Huaweie by se tak dalo prakticky zařadit i na opačný chvost našeho přehledu. Na druhou stranu oním přeložením podstatně naroste jeho tloušťka, a to na více než dvojnásobek v případě rozloženého zařízení.

Doogee S97 Pro

Stejně vysoké jako rozložený huawei jsou pak smartphony S97 Pro od Doogee a KingKong 7 od Cubotu, tedy dva univerzální čínské telefony s marketingovými nálepkami. Nejenže jsou výrazně levnější, ale zaměřením jsou z úplně jiného soudku. Jde totiž o odolné modely, což se projevuje i v jejich výrazně vyšší hmotnosti oproti véčkovému huaweii.

Ale zpět k ceně: zatímco huawei stojí 35 tisíc, tak doogee vyjde na 7,5 tisíce, a cubot dokonce jen na 5,5 tisíce korun. Příplatek u huaweie je zejména za onu unikátní konstrukci, avšak třeba i jeho displej (flexibilní) má oproti levnější „konkurenci“ značně navrch (QHD vs. Full HD+ či pouhé HD v případě doogee).

Vzhledově blíže má k huaweii další smartphone v řadě, 171 mm vysoký Cubot X50. Elegantní model opatřený 6,67" displejem (P50 Pocket má 6,9", ostatní zmíněné modely se pohybují lehce pod 6,4" úhlopříčkou) zaujme hlavně svou cenou, aktuálně je k dostání za 5,1 tisíce korun. Stejně jako první zmíněný cubot disponuje displejem s Full HD+ rozlišením.