Nejprodávanějšími smartphony jsou dlouhodobě iPhony prokládané modely od Samsungu. U Applu platí, že lépe se prodávají ty nejdražší přístroje z řady Pro, u Samsungu zase nejdražší modely Ultra z řady S. Může se to zdát zvláštní, že zákazníci dávají přednost (v případě českého trhu) telefonům za 30 000 korun a víc před příbuznými modely o třetinu levnějšími.
Zvláštní to je však víc z pohledu českého trhu, kde se většina přístrojů prodává za plnou cenu, než z pohledu majoritních trhů, kde se naopak většina prodejů odehrává v režii operátorů a na splátky, navíc leckdy s nějakou mírou dotace. A tak se vyšší cena zakamufluje a zákazník logicky volí to lepší. Výrobci to samozřejmě vědí, přesto se oběma nejsilnějším značkám Samsungu a Applu podařilo šlápnout vedle.
V půlce října, tedy necelý měsíc od zahájení prodeje, se ukázalo, že Apple podcenil globálně zájem o další novinky.