Tato vánoční reklama vás chytne za srdce. Pro celý svět se natáčela v Česku

Moderní pohádkový příběh vypráví o dvou dívkách vyrůstajících v odlišných světech. Mezi dospělými z nich sice panuje napětí a vzájemná nedůvěra, děti však mají svůj svět bez předsudků. Mezi dívkami vzniká blízké přátelství, které však naráží na nepřekonatelnou bariéru. Oba odlišné světy plné předsudků dělí skleněná bariéra.

„Jejich příběh ukazuje, že i ty největší bariéry lze překonat, když se lidé nebojí hledat vzájemné porozumění,“ odkrývá tuzemský T-Mobile emotivní moment, kterým spot vrcholí – předání vskutku netradičních dárků. Dárků, které beze slov vyjadřují touhu obou dívek, touhu odstranit bariéru mezi jejich světy. Mezi dvěma skleněnými sněhovými koulemi.

Námět na emotivní vánoční spot skupiny Deutche Telekom vznikl na Slovensku, stojí za ním kreativní agentura MUW Saatchi & Saatchi Bratislava. Hlavní role ztvárnily britské herečky Molly McLaineová a Bumble Clarková. Spot se natáčel 15. až 17. září v Žatci. Tedy v době, kdy v Česku a na Slovensku vrcholily povodně, štáb i herci tak dva natáčení dny čelili vytrvalému dešti a silnému větru. Co se konkrétních lokalit týče, natáčelo se na Chelčického náměstí a před Kněžskou bránou a chrámem Nanebevzetí Panny Marie, tedy na Žižkově a Hošťálkově náměstí.

Spot, který režíroval německý režisér Alex Feil žijící v Los Angeles, nepoběží pouze v Česku. Jde totiž o mezinárodní vánoční reklamu, postupně se tak objeví v deseti zemích včetně Německa, Polska, Rakouska či Maďarska.

Není to poprvé, co filmaři kvůli vánočnímu spotu předčasně „zasněžili“ některé z českých měst. Předloni Samsung zasněžil jednu z ulic na pražských Vinohradech, o pět let dříve, tedy v roce 2017 tak učinil i Apple. Umělý sníh se tehdy objevil v centru Prahy. A Applu není neznámý ani Žatec, na výše zmíněném Hošťálkově náměstí totiž už v roce 2016 natočil svůj vánoční spot Frankie’s Holiday.