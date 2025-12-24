Zvířátka z lesa natočila hudební klip. Je z toho vánoční spot Applu

Lukáš Hron
K předvánoční době patří vánočně laděné spoty. Ty pravidelně zveřejňují i dva největší technologičtí rivalové nejen na poli smartphonů. Tedy společnosti Apple a Samsung. Podívejte se, jak pojaly ty letošní. Který z vánočních příběhů vás osloví více?
Vánoční spot Apple

Vánoční příběh Applu se točí okolo iPhonu 17 Pro, který turista vytratí při zdolávání polomu přes cestu. Objeví jej zvědavý mýval, jemuž se při zkoumání telefonu podaří aktivovat fotoaparát. Ještě než se iPhone vrátí právoplatnému majiteli, který jej dohledá pomocí svých chytrých hodinek Watch, tak jej mýval použije k natočení improvizovaného hudebního vystoupení s dalšími lesními zvířátky:

Sváteční krátkometrážní film natočil Apple, jak je tomu u něj poslední dobou zvykem, na svůj současný vrcholný smartphone, iPhone 17 Pro. Ve snímku nazvaném A Critter Carol (Koleda o tvorovi) lesem plným technicky zdatných loutek lesních tvorů zní melodie písně Friends od novozélandského komediálního dua Flight of the Conchords. Samozřejmě s pro účely Applu upraveným textem.

Zajímá vás zákulisí vzniku tohoto letošního vánočního spotu? Podívat se na to můžete ve videu, kterým Apple své krátkometrážní snímky tradičně doprovází:



