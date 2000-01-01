Když už nový mobil máte, můžete si k Vánocům přát alespoň něco z bohaté nabídky příslušenství a doplňků. Fantazii se meze nekladou, ale pokud si nevíte rady, přinášíme výběr redakčních tipů na dárky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Letos jsme se zaměřili na širokou nabídku příslušenství, ve které najdete jak drobnosti za pár stovek, tak prémiové doplňky, za které je třeba si připlatit. To aby si vybral opravdu každý.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Začněme jedním z nejčastějších doplňků k mobilu: chytrými hodinkami. Můžete si pořídit jak dražší pokročilý model, tak něco, co splní základní nároky a nebude stát moc peněz.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Z prémiové kategorie jsme vybrali například modely Samsung Galaxy Watch 8 Classic (vlevo) a Watch Ultra. Oba nabídnou prémiovou odolnou konstrukci, parádní displeje a výbavu zahrnující pokročilou sestavu senzorů, která hlídá vaše zdraví. Watch 8 Classic seženete od 10 tisíc korun, Watch Ultra za 15 tisíc korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Něco mezi“ představují modely chytrých hodinek, například Huawei Watch Fit 4 Pro (vpravo) nebo Motorola Moto Watch Fit. Model od Huaweie má stále prémiovou výbavu senzorů, ale za hezkých 4,5 tisíce korun, Motorola už spíše patří do kategorie základních chytrých hodinek, avšak s pěknou cenou 2,5 tisíce korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vůbec nejlevnější volbou jsou však chytré náramky. Nabízí je spousta výrobců, vyznačují se kompaktními rozměry a základní sadou senzorů a funkcí pro sportovce. Sehnat se dají velice levně, například Samsung Galaxy Fit 3 (vpravo) za tisíc korun nebo Xiaomi Smart Band 9 Pro za zhruba 1 500 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dalším užitečným doplňkem, který ocení prakticky každý, jsou bezdrátová sluchátka. V nabídce má takový model prakticky každý výrobce, my jsme vybrali ty od Xiaomi, Samsungu a značky Nothing.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nothing Ear (3) jsou špuntová sluchátka (vpravo), která mají za cíl konkurovat modelu od Applu. Letošní model přidal výrazné basy, delší výdrž baterie a nový design pouzdra. Stojí 3,5 tisíce korun. Oproti tomu sluchátka Xiaomi OpenWear Stereo Pro jsou modelem, který vám pouze zakrývá uši, abyste při poslechu hudby zároveň vnímali okolí. Kvalita zvuku je však stále přijatelná, navíc nabízí dlouhou výdrž baterie. Stojí necelé čtyři tisíce korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další tip mezi sluchátky je pak model Samsung Galaxy Buds 3 FE, který nabízí za cenu 3 400 korun slušnou kvalitu zvuku i aktivní potlačení hluku. A pokud byste chtěli něco ještě levnějšího, podívejte se po modelech CMF Buds 2 Plus nebo Xiaomi Redmi Buds 6 Pro, které stojí méně než 1 500 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
K telefonu se jistě vyplatí si pořídit vhodnou nabíječku či powerbanku, obzvlášť v době, kdy už nabíjecí adaptéry nejsou součástí balení. V nabídce výrobců jsou různé modely cestovních adaptérů a bezdrátových nabíječek, například Samsung má cestovní model s podporou až 45W výkonu za 1 100 Kč nebo bezdrátovou podložku s možnosti nabíjet dvě zařízení zároveň za 1 300 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Mezi powerbankami nás zaujal model od Xiaomi (dole) s kapacitou 14 000 mAh a neuvěřitelně rychlým nabíjecím výkonem až 212 W. Powerbanka má i displej, kde zobrazuje informace o průběhu nabíjení. Taková powerbanka vyjde na 2 tisíce korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Samozřejmě se dá sehnat i celá řada skladnějších, které stále dovedou výrazně doplnit baterii vašemu telefonu. Modely od značek Empower by PanzerGlass, Fixed, Epico a Apple seženete už zhruba od tisícikoruny. Některé z nich mají navíc tu výhodu, že se magneticky připojí na záda podporovaných telefonů (např. iPhone nebo Pixel).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Stylový nabíjecí stojánek právě pro modely s magnetickým připojením na zádech nabízí také značka Fixed. Tato nabíječka s názvem MagPowerstation Alu2 pojme mobil, hodinky a ještě jedno další zařízení zároveň. Stojí okolo tisícikoruny.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zejména v poslední době jsou oblíbené také GaN nabíjecí adaptéry, které jsou vybaveny vícero nabíjecími porty a slibují vyšší efektivitu než klasické nabíječky. Modely od značky Empower by Panzer Glass s výkonem 45 nebo 75 W koupíte za ceny okolo 800 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další levnou a oblíbenou kategorií chytrých zařízení jsou tzv. lokátory. Jde o malý přívěsek na klíče, batoh či do kapsy, díky kterému budete vždy vědět, kam jste danou věc odložili. Vlastní model má vedle populárního AirTagu od Applu například Samsung (SmartTag 2 za 490 korun) nebo Motorola (Moto Tag s podporou Findy My za 800 korun).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dříve zmíněné chytré hodinky si můžete přizpůsobit podle sebe prostřednictvím nejrůznějších řemínků. Látkové, kovové či silikonové modely výrobci zpravidla nabízejí pro aktuální portfolio hodinek či náramků, ceny startují na pár stovkách za ty nejlevnější a šplhají se až někam přes tisícikorunu za značkové typy.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Stejně tak v řádu stokorun až lehce přes tisícikorunu seženete kryty na nejrůznější smartphony. Takto například vypadá značková nabídka Samsungu pro model Galaxy S25 Ultra…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… a takto ta od Applu pro iPhone 17 Pro Max. Mobily samozřejmě můžete obléknout do celé řady modelů od značek jako Panzer Glass, Epico, Fixed, Tactical a řady dalších.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A když už myslíte na ochranu vašeho mobilu, nezapomeňte ani na vhodné tvrzené sklo, které jej může ochránit před poškrábáním a prasklinami. Cena záleží na typu modelu, třeba pro nový iPhone 17 se nabídka od značek Epico, Fixed či Care by Panzer Glass pohybuje okolo tisícikoruny.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Někdy prostě digitální fotografie nestačí a je třeba ji přenést do papírové podoby. Instantní tiskárnu na cesty nabízí například Xiaomi v podobě modelu Portable Photo Printer za zhruba 1 600 korun. FujiFilm na to jde jinak. Přístroj Instax mini LiPlay+ je totiž přímo digitální fotoaparát s velkým displejem, který má v sobě integrovanou instantní tiskárnu. Také umí tisknout z mobilu a navíc na fotku může umístit QR kód, pomocí kterého přehrajete krátkou zvukovou sekvenci, kterou jste při pořízení snímku nahráli. Cena je 5 400 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Trochu neobvyklým, avšak praktickým dárkem může být třeba klávesnice nebo stojánek pro ty, kteří na svém mobilu či tabletu sem tam potřebují i pracovat. Celou řadu kompaktních bezdrátových klávesnic nabízí značka Logitech, ceny začínají na tisícikoruně, vyšplhat se však mohou i na několik tisíc korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vhodným dárkem k mobilu může být také předplatné oblíbené služby. Ať už dotyčný rád sleduje seriály na některé z vybraných streamovacích služeb nebo poslouchá hudbu, vždy lze obdarovat libovolným druhem předplatného.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud máte nějaké další tipy na příslušenství k mobilu, kterým chcete obdarovat na Vánoce, dejte vědět do diskuwe pod článkem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz