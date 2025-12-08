|
Takto slavný park u dálnice neuvidíte. Ale mysleli jsme, že to vzdáme
Nachází se kousek za Prahou a jde o nejvýznamnější park v Česku. Stejně jako zámek v jeho severní části je ve správě Botanického ústavu Akademie věd ČR. Nejen na Průhonický park jsme shlíželi od...
Samsung konečně nacpal desetipalcový tablet do kapsy. Jako druhý na světě
Samsung oficiálně představil trojskládačku, tedy smartphone se dvěma klouby, který se složí na třetinu. Vypadá výborně, a především to není přímá kopie Huaweie Mate XT, koncepce je trochu jiná....
Špičkový iPhone proti předchůdci. Tak velké rozdíly jsme nečekali
Letošní špičkový iPhone 17 Pro Max sice pokračuje svým způsobem v tradici top modelů Applu, zároveň však přinesl oproti předchůdci významné změny, které z něj dělají trochu jiný smartphone. Porovnání...
Trápíte se s dárky? Poradíme vám takové, které potěší a nemusejí stát moc
Když už nový mobil máte, můžete si k Vánocům přát alespoň něco z bohaté nabídky příslušenství a doplňků. Fantazii se meze nekladou, ale pokud si nevíte rady, přinášíme výběr redakčních tipů na dárky.
K tomuto telefonu dostanete šroubovák. Ale z jiného důvodu, než si myslíte
Unikátní design se dnes snaží mít řada výrobců mobilů, ne každému se to ale povede. Realme s novinkou GT 8 Pro na to však šlo stylem, který opravdu ještě moc vývojářů nenapadl. Uživatelům totiž dá...
Jedinečný displej za výbornou cenu, kterou můžete i snížit. Test T Tablet 2
Druhá generace operátorského tabletu od T-Mobilu se rozhodla jít vcelku jedinečnou cestou. T-Mobile totiž sáhl po zařízení od výrobce TCL, které má displej s technologií Nxtpaper. Ta v běžných...
O2 zrychluje internet i tam, kde není optika. Cena je pak překvapením
Operátor O2 rozšířil nabídku pevného internetu. Nový tarif přináší rychlost až 500 Mb/s pro přípojky v místech, kde zatím není k dispozici optika. Rychlejšího připojení se dočkají stovky tisíc...
Není lepší koupit nový mobil hned? Očekává se výraznější zdražování
Umělá inteligence zdraží příští rok mobily. Takové informace lze najít v médiích po celém světě. A skutečně je zde riziko, že boom umělé inteligence bude mít vliv na ceny počítačů (především), ale i...
Využívají stejný trik. Mezigeneračně ovšem mobily už nepřevlečete
Kompaktní smartphony Pixel od Googlu využívají už v druhé generaci stejný trik: pouzdra ze základního modelu řady pasují i na vybavenější model Pro. Ovšem mezi generacemi to už neplatí: pouzdro...
Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší dostupný smartphone a vyhrajte samsung
Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin nebo smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. Třetí kolo startuje v pátek 5. prosince a...
Severokorejský mobilní zmar: Samtaesung 8 byste určitě nechtěli
Přestože na první pohled mohou působit jako běžné smartphony, tak při bližším seznámení je zjevné, že tu něco nehraje. Starý mobilní systém, absence služeb Googlu či třeba nemožnost zapnout...
Digitální karty jsou praktičtější než plastové. Využívá je stále více firem
Peněženka naditá plastovými věrnostními kartami? To už je minulost. Stačí mobil a máte všechny slevy a benefity po ruce. A navíc vám nic neunikne. Jak digitální karty fungují a které firmy už je...
Fotomobil vivo X300 Pro právě teď v exkluzivní vánoční akci za méně než 28 tisíc korun
Společnost vivo uvedla na trh novou řadu X300, která staví na špičkové optice, vysokém výpočetním výkonu a dokonalém zpracování. Tyto žhavé novinky jsou nyní dostupné ve velmi atraktivní slevě. Top...
