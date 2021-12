Když Ježíšek nehledí na výši útraty. Toto příslušenství k mobilu má styl

Bezdrátová sluchátka

Bezdrátová sluchátka Samsung Galaxy Buds Pro, Buds Live a Buds2

I v případě bezdrátových sluchátek platí, že se dají pořídit modely za pár stokorun. Od nich nelze ovšem čekat kdovíjakou kvalitu, pro audiofily by byla mnohdy spíše za trest. Neznamená to nicméně, že by v levnějších hladinách nebylo možné narazit na sluchátka s poměrně slušným poměrem ceny a kvality, je to však spíše o preferencích daného jedince.

V našich dnešních tipech na dárky pro mobilní nadšence se nicméně zaměřujeme na produkty s vyšší pořizovací cenou. Tedy takové, kterými fajnšmekři pravděpodobně nepohrdnou, ale zároveň je coby dárek mohou pořídit jen ti, kdo nemají hluboko do kapsy. Anebo třeba sami koncoví uživatelé, pokud se jim místo hodnotných dárků pod stromkem sejde patřičný finanční obnos.

Jednou z častých voleb bude bezesporu právě pořízení sluchátek. Kdysi byla běžnou součástí balení mobilních telefonů klasická drátová sluchátka, ovšem s příchodem jejich bezdrátové (a dražší) alternativy a vzhledem k absenci tradičního audio jacku na těle smartphonů z balení zcela vymizela. Zatímco jeden čas byla v módě fitness sluchátka, tedy kabelem vzájemně propojené pecky, tak v posledních letech se výrobci zaměřili výhradně na bezdrátové pecky, respektive fazolky (vzhledem k tvaru některých).

Mezi takové modely patří třeba Galaxy Buds z portfolia Samsungu. Aktuálně jsou v nabídce tři modely: Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live a Galaxy Buds2. Liší se cenou. Verze s přídomkem Pro vyjde na 5 990 korun, Live je o 1 500 korun levnější (4 490 Kč), poslední zmíněný model je pak s cenou 3 790 Kč nejlevnější. Dvě dražší verze lze nicméně do konce prosince (či do vyprodání zásob) pořídit s výraznou slevou. Ta u nejdražšího modelu činí 1 200 korun, u prostřední varianty pak 1 500 Kč. Galaxy Buds Live v takovém případě vyjdou o 800 korun levněji než standardně nejlevnější Galaxy Buds2, na která jediná Samsung slevu nedává.

Sluchátka Samsungu disponují funkcí inteligentního potlačení okolního hluku, u nejdražšího modelu s možností nastavení stupně odhlučnění. Samozřejmostí je pouzdro pro uložení sluchátek, které standardně slouží i coby dokovací stanice pro jejich nabití.

Nicméně bezdrátové pecky najdete i v nabídce jiných výrobců. Například Xiaomi nabízí tři modely Mi True Wireless Earphones (2 Basic, 2s a 2) v cenovém rozpětí od 690 do 1 890 korun. Třetí generace AirPods od Applu pak vyjde na 4 990 korun, v případě stále dostupné druhé generace jde pak o investici ve výši 3 790 Kč.