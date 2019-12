Předvánoční akční ceny mobilů. Našli jsme slevu 16 000 korun

Kdo očekával před svátky slevové tornádo, asi byl pohledem na ceníky v posledním týdnu nepříjemně překvapen. Po černém pátku (29.listopadu) se ceny mnoha mobilů vrátily na hodnotu při jejich uvedení na trh. Tedy klidně na úroveň před půl rokem a déle. Přitom mezitím ceny klesly v mnoha akcích.

Příkladem jsou modely Samsungu. Vezmeme jeden z největších prodejních hitů, model A50 střední třídy. Ten se začal prodávat na jaře za 8 990 Kč. V září ho Samsung nabízel za akčních

7 490 korun a ještě minulý týden ho většina obchodníků nabízela za 7 190 Kč. Jenže tento týden ho obchody mají opět za necelých devět tisíc korun.

A tak je to s většinou modelů Samsungu, přestože na mnohé top modely už výrobce nabízel pro některé varianty i mnohatisícové slevy, nebo menší slevu a k tomu druhý mobil zdarma. Takovou akci měl Samsung v říjnu. Teď na obchodu výrobce najdete u top modelů původní ceny, u obchodníků jen drobné slevy.

Důvodem je možná nová akce Samsungu, která trvá do neděle 8. prosince. Akce je to krátká, ale tak je tomu letos velmi často a nejenom u Samsungu, taktéž do neděle 8. prosince trvá akce Huaweie, ke které se ještě dostaneme. Ale zpět k Samsungu. Ten má aktuálně akci tři za cenu dvou. To znamená, že když si zákazník koupí tři přístroje, ten nejlevnější je zdarma.

Akce platí nejenom na mobily, vztahuje se i na televize, bílou techniku a některé další položky z nabídky značky. Jenže jen na obchodu výrobce. Jestli se akce vyplatí, či nikoliv, je obtížné hodnotit. Přímo u mobilů s ohledem na aktuální ceny asi ano, především při koupi trojice modelů řady A. Ale jak se pohnou ceny příští týden, je otázkou. Doporučujeme dobře počítat.

Třeba u kombinace modelů A50, A40 a A20e zaplatíte v aktuální akci 8 990 a 6 490 Kč, A20e bude zdarma. To je dohromady 15 480 Kč. Minulý týden by dva první modely stály 7 190 a 5 190 Kč, tedy 12 380 Kč. Jelikož model A20e stojí aktuálně 5 000 korun, tak se akce vyplatí. Ovšem málokdo bude kupovat tři mobily najednou. Spíš bude volit i jiné zboží, pak je to opravdu o individuální kombinaci a podrobném počítání.

V ceníku firemního obchodu Samsungu jsme naši jednu perličku. Kdo by chtěl model S10, tak u Samsungu varianta s pamětí 128 GB stojí původních 23 490 Kč, ale varianta s pamětí 512 GB akčních 21 990 Kč. Dost nelogické a web značky to docela dobře maskuje.

Výjimečně vysoké slevy

V každém případě, kdo touží po top modelech Samsungu, má do neděle 8. prosince možnost využít velmi zajímavou akci prodejce Mobil Pohotovost. Ten připravil slevy na modely S10 a S10+. Minimální úspora je 6 000 korun u základních paměťových variant S10 a S10+, maximální pak dokonce 16 000 korun u Samsungu S10+ s pamětí 1 TB. Výsledné ceny jsou 16 990 u S10 s pamětí 128 GB a 19 990 u S10+ se stejně velkou pamětí, repsektive 25 990 u špičkové verze S10+ s obří pamětí 1 TB.

Slevy má Huawei i Honor

Konkurenční Huawei připravil třídenní akci na víkend od 5. do 8 prosince. Jsou v ní především levné modely řady Y (2019) a slevy jsou v řádu stokorun. Tedy u modelu Y5 to je zhruba 250 korun, u modelu Y6 200 korun a u Huaweie Y7 výraznějších 400 korun. Akční ceny jsou následující a platné jen v obchodě výrobce: 2 599, 3 299 a 3 599 Kč.

Kdo by chtěl vyšší třídu telefonů, má na výběr jedinou akční nabídku, tou je loňský Huawei Mate 20 Pro. Je to stále velmi dobrý telefon nejvyšší třídy a cena 12 990 Kč není špatná. Ale za stejnou cenu nabízí telefon i jiné obchody. Bonusem v akci v obchodu Huawei je přiložená bezdrátová autonabíječka zdarma.

Značka Honor také snížila ceny. U špičkového modelu 20 Pro ušetříte tisícikorunu, aktuálně stojí 11 990 Kč. Stejnou slevu dává na slabší model 20, který aktuálně stojí 8 990 Kč. U levnějších modelů jsou slevy nižší. Model 20 Lite přijde po slevě 500 korun na 5 490 Kč, model 8A vyjde na 3 690 Kč, což znamená slevu 300 korun, a levný Honor 8S po slevě 200 Kč stojí 2 790 korun.

Moc dalších zajímavých slev na trhu není. Nás zaujala nabídka některých modelů Motoroly, u kterých lze ušetřit zajímavých 25 až 30 procent z ceny. Takovou akci má Alza, kde model G7 Power vyjde na 3 599 Kč, Motorola G7 Plus na 5 699 Kč, nebo nový model One Action na 5 199 Kč. Slevy 1 000 až

4 000 korun má operátor O2 v rámci O2 výhody na vybrané smartphony Samsung a Huawei. Akce platí pro zákazníky O2, tím se však koupí předplacenky může stát každý.