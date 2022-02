Teta je omezovala v používání smartphonů, tak na ni vzaly sekeru

Dívky ve věku 15 a 17 let trávily neúměrně dlouhou dobu přilepené ke svým mobilům, hodiny na nich totiž dokázaly chatovat s přáteli, posílat textovky či hrát hry, což se podle indického portálu The Times of India nelíbilo jejich pětatřicetileté tetě žijící s bratrovou rodinou v jedné domácnosti. Narážky, aby čas strávený na telefonech omezily, však její neteře opakovaně ignorovaly.

Patrně, aby se tetě za její neustálou „šikanu" pomstily, si ve čtvrtek 3. února mladší ze sester odnesla s sebou do školy i tetin telefon. Po návratu z ní jí však teta kvůli tomu ve vzteku vlepila facku. To ovšem netušila, že v očích neteří šlo o pomyslnou poslední kapku. Obě dívky totiž po tomto incidentu odešly z domu a začaly spřádat plán, jak každodennímu trápení s jejich tetou udělat přítrž. Po návratu domu došlo opět na výměnu názorů, to však už obě byly rozhodnuty problém rázně vyřešit.

V pátek 4. února v půl druhé v noci se vplížily do tetina pokoje, přičemž mladší ze sester podle indické policie držela v ruce sekeru. Žena se sice probudila, ale útoku sekerou se už nestačila bránit. Sečným zraněním po pár sekundách podlehla. Sestry se posléze vrátily do svého pokoje a šly spát, jako by se nic nestalo. Jejich rodiče pak ráno čekala hrůzná podívaná.

Už během výslechů rodinných příslušníků si však vyšetřovatelé všimli nesrovnalostí ve výpovědích obou sester. Začali se jich tedy více vyptávat, načež jejich značně rozdílné výpovědi je přiměly zaměřit se na ně jako na hlavní podezřelé. Dívky se nakonec k hrůznému činu doznaly, vražednou zbraň policie zabavila. Obě byly následně podle zákonů umístěny do nápravného zařízení pro mladistvé.

Z minulosti je znám třeba případ z amerického města Boulder, kde se v březnu 2015 tehdy teprve dvanáctiletá dívka pokusila otrávit svou matku kvůli zabavenému iPhonu. A to dokonce opakovaně. Ve chvíli, kdy si chtěla žena vypít smoothie, totiž ucítila ze sklenice pach bělidla. Přisuzovala to špatně opláchnutému nádobí, trpěla jen dočasnou nevolností. Nicméně o čtyři dny později ucítila identický zápach z karafy s čistou vodou. Obořila se tak na dceru, která se jí následně přiznala, že se ji z výše uvedeného důvodu pokouší zabít. I tato dívka tehdy skončila v nápravném zařízení pro mladistvé (více viz Matka zabavila dceři iPhone. Ta jí za to namíchala jedovatý koktejl).

Oba případy, byť je mezi nimi rozdíl téměř sedm let, ukazují, kam až může dojít závislost dětí na mobilech. Nelze se tak divit, že v případě trestu v podobě jejich, byť dočasného, zabavení, mohou jít až do takovýchto extrémů.

Například studie vědců z univerzity v německém Bonnu z roku 2015 prokázala, že uživatelé smartphonů svůj přístroj používali průměrně každých 18 minut. Závislost na mobilu tak přirovnali k závislosti na kouření – zatímco pro kuřáky je odměnou za cigaretu požitek z nikotinu, uživatelé mobilních telefonů se cítí odměněni za jeho zapnutí tím, že najdou nějakou zprávu nebo se sami pochlubí světu nějakým svým postřehem. Mobil podle nich však nadměrně neužívají jen mladí lidí, ale i ti starší 50 let.