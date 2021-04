Pozor na tuto nebezpečnou nabíječku. Hrozí smrtelný úraz, varuje ČOI

Konkrétně jde o výrobek USB nabíječka Swissten CLT304. Výrobcem je čínská společnost Swissten Technology, dovozcem na tuzemský trh náchodská společnost GAMACZ CZ.

„ČOI u výrobku zjistila vysoké riziko úrazu elektrickým proudem až smrti spotřebitele tím, že se uživatel dotkne USB konektoru na těle výrobku, na kterém se objeví nebezpečné síťové napětí 230V v důsledku průrazu nedostatečné izolace mezi primární a sekundární částí výrobku,“ informovala inspekce.

U výrobku navíc chyběly povinné náležitosti jako obchodní jméno a kontaktní adresa výrobce či kontaktní adresa dovozce. Nebyla uvedena ani jmenovitá hodnota vstupního proudu. ČOI proto prodejci zakázala tuto nabíječku dále prodávat a nařídila okamžité stažení produktu z českého trhu.

Výrobek byl nahlášen ministerstvu průmyslu a obchodu, informace byly zveřejněny v evropském systému včasného varování před nebezpečnými (nepotravinářskými) výrobky RAPEX.



Není to poprvé, co ČOI odhalila na tuzemském trhu nabíječky, které mohou spotřebitelům přivodit až smrtelný úraz. V roce 2019 krátce po sobě zakázala prodej hned pěti nabíječek. V jejich případě spočíval problém na USB konektoru sekundární části, kdy spotřebiteli při dotyku u nabíječky zasunuté v zásuvce hrozilo až smrtelné nebezpečí úrazu elektrickým proudem (více viz Pozor na tyto nebezpečné nabíječky mobilů. Mohou vás i zabít).

Nabíječku reklamujte u prodávajícího

Spotřebitel má právo nebezpečnou nabíječku reklamovat, v rámci toho může požadovat vrácení celé původní částky. Reklamaci je nutné uplatnit výhradně u prodávajícího, od něhož nabíječku zakoupil.

„Ten je ‚smluvním partnerem‘ spotřebitele a odpovídá za bezvadnost koupeného zboží po dobu poskytnuté záruky za jakost,“ vysvětlil tiskový mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Prodávající je povinen reklamaci přijmout v kterékoli provozovně, podle Fröhlicha musí být po celou provozní dobu přítomen na prodejně pracovník prodávajícího pověřený vyřizováním reklamací. Spotřebitel by měl zakoupení produktu u daného prodejce doložit dokladem o koupi.

„Můžete váš nákup doložit věrohodným svědectvím jiné osoby, která vás doprovázela, výpisem z vašeho bankovního účtu, či se lze odvolat na interní údaje spojené se zákaznickou kartou,“ upřesnil Fröhlich pro případ, kdy spotřebitel potřebnou účtenku již nemá.