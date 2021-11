Tuto nabíječku nepoužívejte. Je životu nebezpečná, varuje ČOI

„Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR se nabízí a prodává elektrické zařízení, které může znamenat pro spotřebitele riziko. Jedná se o výrobek nabíječka baterií C-tech UC-02 v plastovém lůžku a papírovém obalu,“ informovala inspekce v tiskové zprávě s tím, že izolace mezi primární a sekundární částí výrobku opatřeného dvěma USB konektory je nedostatečná.

Na konektorech na těle adaptéru se tak může objevit nebezpečné síťové napětí (230 V), uživateli tedy při dotyku hrozí vysoké riziko úrazu elektrickým proudem až smrti. Na výrobku nebyly navíc uvedeny všechny potřebné informace, podle ČOI scházely údaje jako obchodní jméno a kontaktní adresa výrobce či kontaktní adresa dovozce. Výrobcem je čínská společnost Shenzen TVC-Tech Limited, dovozcem do ČR pak společnost Elko Trading.

Z výše uvedených důvodů proto inspekce nařídila, že na trh již dodané výrobky musí být okamžitě staženy z prodeje. Distributorovi tohoto nabíjecího adaptéru, kterým je společnost AT Computers mimo to uložila také zákaz tento produkt na tuzemský trh nadále dodávat. Výrobek byl nahlášen kontaktnímu bodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu a informace o něm byly zveřejněny v systému RAPEX.

Není to poprvé, co ČOI odhalila na tuzemském trhu nabíječky, které mohou spotřebitelům přivodit až smrtelný úraz. V roce 2019 krátce po sobě zakázala prodej hned pěti nabíječek (více viz Pozor na tyto nebezpečné nabíječky mobilů. Mohou vás i zabít). Na další nebezpečnou USB nabíječku pak inspekce upozornila i letos v dubnu (více viz Pozor na tuto nebezpečnou nabíječku. Hrozí smrtelný úraz, varuje ČOI).

Nabíječku reklamujte u prodávajícího

Spotřebitel, který tuto nabíječku zakoupil, by ji měl okamžitě přestat používat a reklamovat ji. Může požadovat vrácení celé původní částky, reklamaci je však nutné uplatnit výhradně u prodávajícího, od něhož nabíječku zakoupil. Prodávající je povinen ji přijmout ve kterékoli provozovně, po celou provozní dobu musí být na prodejně přítomen pracovník prodávajícího pověřený vyřizováním reklamací.

Spotřebitel by měl zakoupení produktu u daného prodejce doložit dokladem o koupi. Nákup lze však doložit třeba i věrohodným svědectvím jiné osoby, která spotřebitele doprovázela, výpisem z bankovního účtu či se lze odvolat na interní údaje spojené se zákaznickou kartou.