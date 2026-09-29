V minulých dnech provedly úřady více než 160 razií v 19 evropských zemích, mezi nimiž figurují všechny státy sousedící s ČR, ale také třeba Finsko, Bulharsko, Lucembursko, Portugalsko nebo Švýcarsko. V Rakousku, Německu a Španělsku bylo zatčeno sedm podezřelých, včetně dvou šéfů organizace.
Předpokládané škody na straně evropských zákazníků činí 300 milionů eur (v přepočtu zhruba 7,3 miliardy Kč), dotčené země přišly podle odhadů na DPH o víc než 30 milionů eur (v přepočtu 733 milionů korun).
Podle údajů z vyšetřování nechávala organizace v Hongkongu a Spojených arabských emirátech sestavovat telefony z použitých součástek. Odtud je zabalené jako nové posílala do Nizozemska. Následně podle EPPO putovaly do skladů v Německu, odkud byly prostřednictvím internetových obchodů prodávány koncovým zákazníkům po celé EU.
Vyšetřování také odhalilo, že při online prodeji byla uplatňována snížena sazba DPH. Tu lze aplikovat pouze při přeprodeji použitého zboží. Jelikož však organizace produkty prodávala jako nové za plnou cenu, měly být daňové odvody vyšší. Podvodný projekt měl zákazníky po celé EU uvádět v omyl a způsobit újmu na daních každému státu, kde organizace telefony prodávala.