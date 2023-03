Kutil stvořil půlkilové monstrum. Nabíjí se neuvěřitelných sedm hodin

Už z podstaty věci není jeho neobvyklý počin, co se týče času stráveného na nabíječce, žádným přeborníkem. Tedy jak se to vezme. K nabití baterie upraveného Samsungu Galaxy A32 5G do plné kapacity totiž uživatel Redditu vystupující pod pseudonymem Downtown_Cranberry44 potřeboval celkem sedm hodin. Tak dlouho se žádný současný mobil nenabíjí. Navíc třeba v kontextu s nedávno představenou supernabíječkou společnosti Xiaomi, která nabije mobil už za pět minut, je to těžko uvěřitelná hodnota.

Kutil totiž svůj samsung zbavil originální baterie, která už sama o sobě disponuje velmi slušnou kapacitou 5 000 mAh, a nahradil ji podomácku vyrobenou baterií s šestinásobnou kapacitou, tedy neuvěřitelnými 30 000 mAh. K její výrobě použil šest paralelně zapojených nabíjecích monočlánků Samsung E50 používaných třeba ve vaporizérech. Na estetiku se v tomto případě příliš nehraje, ta je druhotnou záležitostí, což dokazuje k zádům samsungu patrně tavnou pistolí připevněná schránka ukrývající monočlánky, která navíc kvůli zachování možnosti s telefonem fotit jeho tělo přečnívá.

Tato úprava však neznamená jen obří nárůst rozměrů, kdy je zcela zbytečné pomýšlet na to, že by jej bylo možné nosit v kapse kalhot. Výrazně totiž narostla i hmotnost. Zatímco standardní Samsung Galaxy A32 5G váží 205 gramů, tak v případě kutilského počinu se bavíme o téměř půlkilovém „drobečkovi“ – hmotnost každého použitého monočlánku je totiž 69 gramů.

Podle prvotních odhadů autora by jeho mobilní Frankenstein měl na jedno nabití vydržet déle než jeden týden. Taková výdrž se s nástupem smartphonů s rozměrnými, a tedy energeticky náročnými displeji stala utopií, v minulosti však u tlačítkových mobilů nebyla nikterak neobvyklá. Nicméně podomácku upravený samsung podle posledních informací vydrží ještě o poznání déle: po osmi dnech používání (v průměru tři až pět hodin denně) je totiž podle jeho strůjce k dispozici stále zhruba 90 procent kapacity baterie.

Jde o odhadovanou hodnotu na základě napětí v monočláncích, telefon totiž z dosud neznámého důvodu hlásí stav nabití baterie na jedno procento. V nastavení pak telefon stále ukazuje její původní kapacitu. Podomácku vyrobená vysokokapacitní baterie telefonu, kterou lze nabíjet prostřednictvím portů USB-C, Lightning a Micro USB, může posloužit i coby záložní zdroj energie pro jakékoli přenosné zařízení. Kutil totiž nevzhledný „hrb“ na zádech samsungu opatřil jedním USB-C portem s podporou rychlého nabíjení a dvěma USB-A porty.

V diskuzním vláknu pod příspěvkem na Redditu nechybí ani příspěvky typu, že kutil svůj už tak z pohledu kapacity solidní telefon proměnil v přenosné riziko vzniku požáru. Nelze tak než doporučit, abyste nic podobného doma raději nezkoušeli.

S podobným vylepšením se loni pochlubil i jeden čínský kutil. Tehdy aktuální top model Applu, tedy iPhone 13 Pro Max však nedovybavil jen druhou baterií nabíjenou přes univerzální USB-C konektor, ale také 3,5mm konektorem pro sluchátka, hlasitějšími reproduktory, větší interní pamětí a především inteligentním systémem regulace teploty s dvojicí ventilátorů. Kvůli těmto úpravám však musel ke standardnímu kovovému rámu přidat ještě druhý.