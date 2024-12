Chytré prsteny zalepily díru na trhu. Ve srovnání s hodinkami mají řadu výhod

S letošním příchodem chytrého prstenu od Samsungu jsme doufali, že tato mladá kategorie nositelné elektroniky vstoupí do mainstreamu. Zatím se tak však nestalo. Samsung totiž prodává prsten jen na vybraných trzích a Česku se úplně vyhnul, první ohlasy jsou navíc přinejmenším smíšené. Jenže český zákazník má alespoň několik alternativ, přičemž asi nejdostupněji se tváří model od značky Ultrahuman, který jsme nyní mohli vyzkoušet.

Právě tato značka představuje obstojnou alternativu nejenom k Samsungu, ale také k ještě o trochu známějším modelům od výrobce Oura. Hlavní výhodou chytrého prstenu Ultrahuman je fakt, že nemusíte platit žádné předplatné, abyste se dostali k naměřeným datům. To je totiž něco, co z modelu Oura dělá poměrně drahé zařízení, jelikož vedle investice do samotného zařízení musíte platit měsíční poplatek, abyste získali plnou funkcionalitu Oury. Ultrahuman proti tomu funguje bez dalších poplatků.