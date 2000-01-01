náhledy
Výrobci odolných smartphonů z Číny nás ani po letech nepřestávají překvapovat. Značka Ulefone přišla totiž s něčím, co jsme ještě neviděli: odnímatelnou akční kamerkou, kterou najdete vsazenou do zad telefonu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na první pohled se model Ulefone Xsnap 7 Pro může zdát jen jako běžný odolný smartphone, jen s překvapivě robustní sestavou fotoaparátů na zádech. Skrývá přitom něco, co jsme ještě u mobilu neviděli.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Ze zad telefonu se totiž dá vyjmout modul s optikou kamery, který totiž slouží jako akční kamerka. Xsnap 7 Pro jsou tedy v podstatě dvě zařízení v jednom.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Akční kamera drží na zádech telefonu magneticky a je sním bezdrátově propojena, v případě potřeby může natáčet video i když je právě uchycena v těle telefonu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Ulefone k ní rovnou nabízí i celou řadu příslušenství, od takovéto jednoduché klipsy na kšiltovku...
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
... až po na míru vyrobený stativ. Ten můžete zároveň použít pro stabilizaci záběru nebo zkrátka jako lepší práci s kamerou při natáčení z ruky.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Výrobce nám prozradil, že tato akční kamerka je schopná natáčet video v rozlišení 2,7K při 30 snímcích za sekundu, což je sice oproti běžným akčním kamerkám docela málo, ale musíme brát v potaz, že je celkem drobná a určená pro spolupráci s mobilem.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Kamerka má v sobě zabudované 64GB úložiště a samostatně vydrží natáčet video po dobu 40 minut. Poté je nutné ji zapojit zpět do telefonu, který ji nabije.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Akční kamerka je jinak utěsněná proti prachu a vodě, stejně jako celý telefon, který patří do kategorie odolných modelů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Displej telefonu má úhlopříčku 6,67 palce, rozlišení 1,5K a nabídne rychlou 120Hz obnovovací frekvenci. Maximální jas je 1 700 nitů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon pohání čip od MediaTeku, Dimensity 8400 a 12 GB operační paměti. Úložiště pro data má pak slušnou kapacitu: 512 GB.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Vedle zmíněné akční kamerky najdete na zádech také 50Mpix „AI kameru“ s optickou stabilizací a třeba i 64Mpix infračervený senzor, který nabídne noční vidění.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Odolné tělo mobilu je dále údajně schopné odolat pádu na zem z výšky až 1,5 metru.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Do velkého těla telefonu se vejde i velká baterie, model Xsnap 7 Pro se chlubí 9 300mAh akumulátorem.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Telefon prvním zájemcům dorazí už během září za zvýhodněnou cenu 799 dolarů, tedy asi 16,5 tisíce korun. Později se bude prodávat už za standardních 999 dolarů, tedy necelých 21 tisíc korun. Dostupnost na českém trhu není známá.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz