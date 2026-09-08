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Vydloubli oko mobilu, abyste nemuseli kupovat populární zařízení

Ondřej Martinů
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Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Výrobci odolných smartphonů z Číny nás ani po letech nepřestávají překvapovat. Značka Ulefone přišla s něčím, co jsme ještě neviděli: odnímatelnou akční kamerkou, kterou najdete vsazenou do zad telefonu.

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Témata: Čína

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