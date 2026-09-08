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Revoluční iPhone: Ukážou ho příští týden, prohlédnout si ho můžete už dnes
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Ani ohebný iPhone už není tajemstvím. Na veletrhu v Berlíně jsme měli exkluzivně možnost dostat do ruky maketu chystaného ohebného modelu, který firma plánuje odhalit až příští týden. Rovnou jsme...
Ani komíny, ani výdechy vzduchotechniky. Takto T-Mobile zamaskoval antény
Většina mobilních antén je přiznána, tedy snadno rozpoznatelná. Najdou se ovšem i výjimky, člověk tak ani netuší, že se právě kouká na technologii mobilních operátorů. Nejčastěji je operátoři maskují...
Prohlédněte si nové iPhony v krytech s předstihem. Načapali jsme je v Berlíně
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už je v podstatě pravidlem, že na veletrhu IFA v Berlíně, který se koná těsně před odhalením nových iPhonů, výrobci příslušenství již vystavují kryty na chystané novinky. Nejinak tomu bylo i letos....
Titan, safír, keramika a skvělá výdrž na jedno nabití. Cena je 9 000 po slevě
Mohou se pochlubit extrémní výdrží baterie, což je tradičně silná stránka značky. Mají nové sportovní režimy a také měření připravenosti organismu na vyšší fyzickou zátěž. Huawei představil novou...
Vydloubli oko mobilu, abyste nemuseli kupovat populární zařízení
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Výrobci odolných smartphonů z Číny nás ani po letech nepřestávají překvapovat. Značka Ulefone přišla s něčím, co jsme ještě neviděli: odnímatelnou akční kamerkou, kterou najdete vsazenou do zad...
Drtí veškerou konkurenci. Xiaomi fakt má vlastní procesor pro smartphony
Ačkoliv trhu s mobilními procesory už nějakou dobu dominuje několik zavedených značek, nyní se našel nový šampion, který je současně i nováčkem. Značka Xiaomi se totiž relativně nedávno dala do...
Nové iPhony: Chystá se bomba, naopak, na některé modely se pořádně načekáme
Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Sestava novinek však nebude stejná jako v minulých letech. Část zákazníků bude zklamaná a bude si muset počkat ještě...
Vydloubli oko mobilu, abyste nemuseli kupovat populární zařízení
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Výrobci odolných smartphonů z Číny nás ani po letech nepřestávají překvapovat. Značka Ulefone přišla s něčím, co jsme ještě neviděli: odnímatelnou akční kamerkou, kterou najdete vsazenou do zad...
Další, kdo se snaží předehnat Apple. Stihli to na poslední chvíli
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Reakcí na chystaný ohebný model Applu je hned několik. Tou nejčerstvější ještě těsně před odhalením ohebného iPhonu je Xiaomi 18 Fold. Novinku jsme si mohli prohlédnout na veletrhu IFA v Berlíně.
Když se dítě neozývá: Mobil nestačí, pokud zůstal v šatně. Jak nastavit zálohy
Chytrý telefon dnes hraje v životě školáků zásadní roli. Moderní technologie představují neocenitelný komunikační a lokalizační kanál, na který se rodiče spoléhají. Žádný vyhledávač však dítě...
Na Prahu jsme shlíželi od neobvyklých „komínů“. Možná jste je již někdy míjeli
Tento „sajt“ je další ukázkou, že operátorské antény nemusejí být na první pohled postřehnutelné. Někde je to kvůli požadavkům památkářů, jinde si pravidla určují krajináři, obce, města. A také...
Revoluční iPhone: Ukážou ho příští týden, prohlédnout si ho můžete už dnes
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Ani ohebný iPhone už není tajemstvím. Na veletrhu v Berlíně jsme měli exkluzivně možnost dostat do ruky maketu chystaného ohebného modelu, který firma plánuje odhalit až příští týden. Rovnou jsme...
Motorola vsadila na luxusní povrchy. Milovníci krystalků budou tleskat
Berlín (od zpravodaje Technet.cz) Novinky na veletrhu IFA 2026 představila i společnost Motorola. Zaměřila se zejména na luxusní provedení a netradiční materiály povrchů.
Prohlédněte si nové iPhony v krytech s předstihem. Načapali jsme je v Berlíně
Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už je v podstatě pravidlem, že na veletrhu IFA v Berlíně, který se koná těsně před odhalením nových iPhonů, výrobci příslušenství již vystavují kryty na chystané novinky. Nejinak tomu bylo i letos....
Titan, safír, keramika a skvělá výdrž na jedno nabití. Cena je 9 000 po slevě
Mohou se pochlubit extrémní výdrží baterie, což je tradičně silná stránka značky. Mají nové sportovní režimy a také měření připravenosti organismu na vyšší fyzickou zátěž. Huawei představil novou...
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Ani komíny, ani výdechy vzduchotechniky. Takto T-Mobile zamaskoval antény
Většina mobilních antén je přiznána, tedy snadno rozpoznatelná. Najdou se ovšem i výjimky, člověk tak ani netuší, že se právě kouká na technologii mobilních operátorů. Nejčastěji je operátoři maskují...
Jak jinak ještě předběhnout Apple? Třeba takto, ukazuje čínská značka
Neuběhl ani rok a Poco má na trhu další špičkovou novinku. Model F9 Ultra v mnohém navazuje na předchůdce z konce loňského roku a vylepšuje především baterii a fotoaparát. Na první pohled také zaujme...