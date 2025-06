Nachází se v místní čtvrti Chua-čchiang-pej proslavené největším tržištěm s elektronikou na světě, nese název Feiyang Times a na první pohled působí jako obyčejná výšková budova. Ovšem podle šetření listu Financial Times, jak informoval například portál MacRumor, jde ve skutečnosti o významné centrum globální sítě obchodníků s ukradenými iPhony.

Čtvrté patro budovy, která si již na komunitních fórech Applu vysloužila přezdívku budova kradených iPhonů, se podle britského deníku specializuje na prodej použitých iPhonů ze západních zemí. Vesměs jde o telefony z legitimních protiúčtů, nicméně místní obchodníci měli připustit, že tržní cenu mají i uzamčená zařízení. Tedy i ta nelegálně nabytá.

„Ty (s heslem) byly pravděpodobně ukradeny nebo uloupeny v USA. Prodávají se do Hongkongu a poté do dalších zemí včetně Blízkého východu,“ prozradil listu Financial Times jeden z prodejců sídlících v Šen-čenu, který Hongkong navštívil.

Hongkong je pro tuto zločineckou síť důležitým bodem. Má totiž statut volného obchodního přístavu bez dovozních cel, což obchodníkům umožňuje převážet kradená zařízení na pevninskou Čínu a současně se vyhýbat clům na elektroniku. Podle zjištění Financial Times je zásadním hongkongským bodem v celém řetězci administrativní budova na adrese 1 Hung To Road ve čtvrti Kwun Tong. Sídlí v ní stovky velkoobchodníků, kteří otevřeně inzerují telefony s označením „iCloud locked“.

Ale zpět k výše zmíněné cílové destinaci v šenčenské čtvrti Chua-čchiang-pej. V té skončil také iPhone 15 Pro londýnského technologického podnikatele Same Amraniho, kterému ho ukradli dva muži na elektrokolech. On pak už jen přes službu Najít sledoval, jak telefon přes jednu adresu v Londýně a Hongkong dorazil do zmíněné šenčenské čtvrti. Amrani překvapilo, jak systematická celá operace byla.

Chua-čchiang-pej je pro lidi kšeftujícími s kradenými iPhony cenná především díky tomu, že tam najdou kupce na jakoukoli jejich součástku. Na své si tak přijdou právě i v případě, že telefon nelze odemknout a zpeněžit jako „použitý“. Musejí si ovšem dát práci s jeho rozebráním na jednotlivé díly, které následně zpeněží. Ne všichni to však „vzdají“ tak rychle.

Mnoho okradených uživatelů iPhonů totiž podle MacRumoru dostává zprávy od lidí v Šen-čenu. Tedy v případě, že jako původní majitelé označili svá zařízení jako ztracená a současně přidali kontaktní číslo pro případ, že by to jejich někdo našel. Původní majitelé jsou tak přemlouváni, aby svá zařízení odstranili ze služby Najít. Někteří čelí i blíže nespecifikovaným výhrůžkám. Je-li čínský „majitel“ jejich telefonu dostatečně přesvědčivý, tak v podstatě dokáže zvýšit tržní hodnotu daného iPhonu.