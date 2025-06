Podle odborníků přístroj zlaté barvy za 499 dolarů (zhruba 10 700 Kč) poháněný operačním systémem Android pravděpodobně navrhla a vyrobí čínská firma.

„Telefon v žádném případě nemohl být navržen od nuly a neexistuje způsob, jak by byl sestaven v USA nebo kompletně vyroben v USA,“ řekl serveru CNBC viceprezident společnosti International Data Corporation (IDC) Francisco Jeronimo.

„To je zcela nemožné,“ dodal s tím, že telefon bude pravděpodobně vyrábět čínský výrobce originálních zařízení (ODM). To je typ společnosti, která navrhuje a vyrábí zboží na základě specifikací jiné firmy.

„Navzdory tomu, že je telefon inzerován jako americký, je pravděpodobné, že jej zpočátku bude vyrábět čínský ODM,“ uvedl už v pondělí analytik společnosti Counterpoint Research Blake Przesmicki. Ředitel výzkumu ve společnosti Counterpoint Research Jeff Fieldhack dodal, že Spojené státy nemají snadno dostupné místní výrobní kapacity.

„Nemají ani funkční prototyp. Je to extrémně nepravděpodobné,“ řekl pro BBC profesor Tinglong Dai, který vyučuje provozní management na Carey Business School spadající pod univerzitu Johnse Hopkinse.

To, že se zlatý „Trump Phone“, jehož uvedení na trh je naplánováno na letošní srpen, nemusí zpočátku zcela vyrábět ve Spojených státech, naznačil i sám Trumpův syn Eric. „Nakonec se všechny telefonu budou moci vyrábět ve Spojených státech amerických,“ řekl podle BBC v pondělním podcastu The Benny Show.

Výroba chytrých telefonů se dostala do centra pozornosti poté, co Trump pohrozil vysokými cly na tato zařízení dovážená do Spojených států. A to včetně Applu. Hrozilo mu 26% dovozové clo, pokud nepřesune výrobu svých zařízení, tedy i iPhonu z Indie do Ameriky (více viz Trump se urval ze řetězu. Po EU hrozí horentními cly také Applu i Samsungu).

Není to ovšem poprvé, co Donald Trump hrozí Applu vysokým dovozovým clem. Stejnou taktiku zvolil už před osmi lety, tedy po svém prvním zvolení do čela Bílého domu. Tehdy hrozil 45% dovozovým clem. Kvůli tomu se tak spekulovalo o výrobě dražších iPhonů s nálepkou „Made in America“. Coby americký prezident si totiž stále přeje, aby se více elektroniky vyrábělo v USA.

Několik odborníků nicméně poznamenalo, že výroba iPhonů od firmy Apple v USA by byla téměř nemožná a jistě by výrazně zvýšila jejich cenu. Navíc zahájit rozsáhlou výrobu v USA by podle nich trvalo několik let.