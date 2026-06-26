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Bez krytu a ve stínu. Extrémní teploty budou zkouškou i pro mobily

Lukáš Hron
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ChatGPT

První prázdninový víkend bude v Česku tropický. Extrémně vysoké teploty představují zátěž nejen pro lidské tělo, trpět bude i elektronika, mobilní telefony nevyjímaje. Napadlo by vás třeba před nabíjením sundat z mobilu ochranný kryt? I taková maličkost může v nadcházejících parných dnech předejít jeho přehřátí.

Ať už během posledního červnového víkendu vyrážíte na dovolenou, za zábavou či někam k vodě, myslete i na svůj mobilní telefon. Ani jemu vysoké teploty, které budou v těchto dnech v Česku panovat, totiž nesvědčí. Většina výrobců doporučuje mobil používat při teplotách do maximálně 35 °C, podle meteorologů se však máme připravit na teploty atakující čtyřicet stupňů.

Co se může stát? Při takových teplotách se mohou telefony snadno přehřát. Podepsat se to může na jejich výkonu, baterii i životnosti. Moderní smartphony se umějí před přehřátím chránit samy, třeba právě snížením výkonu, omezením nabíjení či snížením jasu displeje. Anebo upozorní, že se nadměrně zahřívají. Podle operátora O2, který připravil tipy, jak přehřátí mobilu v parných dnech předejít, by měl uživatel pamatovat na to, že telefon není fanouškem slunění.

Pět pravidel pro mobil v tropických dnech

  1. Nenechávejte telefon na přímém slunci.
  2. Nepokládejte ho na palubní desku auta.
  3. Nenabíjejte ho v rozpáleném prostředí.
  4. Při přehřátí nechte telefon postupně vychladnout.
  5. U vody myslete na ochranu před pískem, solí a vlhkostí.

Zdroj: O2

Na slunci se totiž snadno přehřeje. To platí i v případě, že jej zanecháte v autě zaparkovaném na přímém slunci – vzduch v kabině se totiž velmi rychle zahřeje na vysokou teplotu. Přehřívání hrozí ovšem i tehdy, pokud telefon používáte za jízdy jako navigaci, nebo s ním v parném dni často fotíte, natáčíte videa či hrajete hry. Potrápit vás v tropických dnech může i obyčejné nabíjení telefonu. Ovšem třeba v tomto případě mu můžete ulevit jedním snadným krokem.

Napadlo by vás z něj před připojením k nabíječce sundat ochranný kryt? Zkuste to, nic tím nezkazíte. Minimálně na tento krok pamatujte ve chvíli, kdy je telefon už na dotek velmi horký či již ohlásil vysokou teplotu. Mimo to O2 radí i následující:

    • mobil přesuňte do stínu
  • ukončete náročné aplikace
  • odpojte nabíječku
  • mobil nechte několik minut odpočinout

Zapomeňte ovšem na jakoukoli snahu o jeho prudké ochlazení. Mobil musí vychladnout postupně, nikdy jej nevkládejte do lednice, či dokonce mrazáku. „Náhlé změny teplot mohou způsobit kondenzaci vlhkosti uvnitř zařízení,“ varuje operátor.

I nabíjení má ve vedrech svá pravidla

Jestli je nějaká činnost, která zaručeně mobil zahřeje, pak je to nabíjení. V parných dnech, respektive v létě všeobecně, by podle O2 měli uživatelé dodržovat těchto pár zásad:

  • nenabíjejte telefon na přímém slunci
  • nenechávejte jej nabíjet v rozpáleném autě
  • během rychlého nabíjení omezte hraní her nebo natáčení videa
  • pokud se telefon výrazně zahřívá, sundejte ochranný kryt

Mimo to doporučuje v horkých dnech sáhnout po klasickém kabelu, tedy upřednostnit nabíjení přes kabel oproti tomu bezdrátovému. „Bezdrátové nabíjení může vytvářet více tepla než klasický kabel,“ vysvětlil operátor toto doporučení.

Voděodolný neznamená nezničitelný

Mobilní telefon je častým společníkem i ve chvílích trávených u vody. Právě k ní budou o nadcházejících dnech mířit kroky řady mobilních uživatelů. Uživatelů spoléhajících na odolnost jejich telefonů vůči vodě. Podle operátora by ovšem neměli voděodolnost zařízení zaměňovat ze jeho nezničitelnost.

„Mořská voda, chlorovaná voda nebo písek mohou zařízení poškodit,“ varovalo O2 s tím, že třeba po kontaktu telefonu se slanou vodou je vhodné jej opláchnout čistou vodou a důkladně jej osušit.

Mimo to je v takových případech nutné pamatovat i na to, že před připojením nabíjecího kabelu ke konektoru v telefonu by měl být mobil zcela suchý.

Vedra prověří i odolnost technologií operátorů

Zatímco mobilní telefony lze před přehřátím chránit, technologie operátorů jsou slunečním paprskům vystaveny po celý den. Extrémní teploty tak ovlivňují i infrastrukturu mobilních sítí.

„Vysílače, datová centra i dohledová pracoviště fungují nepřetržitě a jejich technologie produkují teplo i samy o sobě,“ informovalo O2 s tím, že síťové technologie jsou navrženy pro provoz i při velmi vysokých teplotách.

Navzdory tomu je důležitý nepřetržitý dohled. Mobilní operátoři tak během horkých dnů věnují zvýšenou pozornost zejména chlazení technologických lokalit, monitorování teplot zařízení, záložnímu napájení, spotřebě energie či vytížení sítě v turistických oblastech a na akcích. Lidé se totiž v létě často přesouvají na koupaliště, festivaly či do kempů, tedy na místa, kde se běžně pohybuje sotva několik stovek lidí. To s sebou přináší třeba nutnost posílení kapacity ve vytížené lokalitě nebo nasazení mobilního vysílače.

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