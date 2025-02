Co budete mít ve svém čínském smartphonu v roce 2025? Bude to zajímavé

Díky rozměrům ho lze skrýt prakticky do čehokoli, co má pro dotyčného hodnotu. S AirTagem totiž získá určitou jistotu, že má danou věc pod dohledem. Třeba u jím sledovaných automobilů se opakovaně...

Apple překvapil fanoušky. Představil nový levný iPhone, ale SE to není

Trvalo to tři roky, ale Apple na levný model nezanevřel. Jenže to není čtvrtá generace iPhonu SE, ale úplně nový model iPhone 16e. Oproti modelům SE je výrazně dražší, ale stále to bude s velkým...