Tradiční funkce se do iPhonů nevrátí. Možná už nikdy, byť ji Apple testoval

Psal se rok 2017, když na trh dorazil první iPhone bez tradičního kruhového Home tlačítka, respektive počínaje modelem 5s dotykové plochy Touch ID. Byl jím výroční model X, kterým se začala psát nová designová éra iPhonů. Pravda, v roce 2020 společnost uvedla novou generaci levného modelu SE, která Touch ID má, ale do mainstreamu Applu si tato funkce novou cestu doposud nenašla.

A i přes mnohé spekulace, kdy k přesvědčení o návratu Touch ID do iPhonů přispěla i koronavirová pandemie, která kvůli povinnosti mít ústa a nos zakryté rouškou či respirátorem poukázala na omezenou použitelnost rozpoznávání obličeje Face ID, se tak nestane ani letos. A pravděpodobně ani nikdy v budoucnu. Podle amerického portálu iMore je o tom přesvědčen Mark Gurman z americké společnosti Bloomberg, podle kterého se cupertinská společnost ke čtečce otisků prstů, byť by měla být po vzoru vrcholných androidích konkurentů implementována přímo do displeje, už nevrátí.

A to i přes to, že v nejnovějším zpravodaji Power On Gurman zmínil, že Apple testuje displeje, které by do iPhonů vyšší třídy mohly Touch ID opět navrátit. Gurman je však přesvědčen, že u vlajkových modelů se tradiční čtečka otisků prstů již nikdy neobjeví. Namísto toho se má Apple soustředit na další zlepšování funkce Face ID. Tedy třeba jeho implementování přímo do displeje.

Očekávat tedy od nadcházejících iPhonů 13 (či potenciálně 12s) zpestření v podobě Touch ID není podle Gurmana na místě. Apple měl naopak zapracovat na vylepšení funkce Face ID, pro niž by povinně zakrytá část obličeje uživatele již neměla představovat výraznou překážku. Týká se to třeba rychlejší výzvy k zadání hesla při rozpoznání rouškou či respirátorem zakrytého obličeje nebo možnost telefon odemknout prostřednictvím uživatelových hodinek Apple Watch.

Zcela jasno nicméně do tohoto vnese až oficiální premiéra již patnácté generace iPhonu, kterou by měl Apple představit v obvyklém zářijovém termínu (viz Říjen mu nevoní. Apple by se měl vrátit k obvyklému termínu premiéry). A dočkat bychom se před Vánoci měli i nových generací iPadu, MacBooku Pro, hodinek Watch či sluchátek AirPods.

Podle tchajwanského deníku Digitimes by se mělo září u Applu nést v duchu série online tiskových konferencí. Světová média se však pozastavují nad tím, proč vůbec by společnost měla takový postup volit. Prognózu serveru tak označují za nepravděpodobnou, a to i s odkazem na jeho nepříliš dobrou pověst, co se relevantnosti úniků informací týče.

Neexistuje totiž prakticky žádný důvod, proč by měl Apple zahltit média několika zářijovými premiérami, než aby uspořádal buď jednu pompézní akci v září, či si tento měsíc ponechal jen na iPhony a zbytek novinek pak představil o měsíc později, tedy v říjnu.