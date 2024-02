Tyto chytré brýle nerozeznáte od běžných. Pokud máte dioptrie, nevadí

Společnost Tooz v uplynulých letech na základě více než 150 patentů vyvinula jednoduché řešení pro chytré brýle: malý „projekční“ displej a polopropustné zrcadlo. Displej je konstruován tak, že vlastně svítí z boku do masy brýlové čočky, v čočce je před okem uživatele polopropustné zrcadlo, které obraz z displeje nasměruje do oka uživatele.

Na první pohled to může vypadat, že Tooz trochu staví vzdušné zámky, že je to startup, jako spousta jiných. Jenže tak tomu ve skutečnosti není. Firma totiž vyrostla v zázemí gigantu Zeiss, který je od roku 2023 opět jediným vlastníkem firmy (do té doby to byl společný podnik s Deutsche Telekom). Právě s výrobními procesy čoček Zeiss je celá technologie kompatibilní. Zrcadlo a displej jsou z hlediska samotné brýlové čočky vlastně jen další vrstvou, kterou si může uživatel při volbě čočky zvolit – tak jako vybírá třeba antireflexní vrstvu, vrstvu polarizační a podobně. A vzhledem k tomu, že jsou dioptrické brýlové čočky často vyráběny vždy na zakázku podle potřeb uživatele, mělo by být přidání takové technologie do brýlí velmi jednoduché.

Tooz ovšem sama o sobě chytré brýle vyrábět nechce. Je to pouze dodavatel daného technického řešení s tím, že firma připravila různé referenční designy a návrhy, konkrétní provedení je ovšem na samotném výrobci brýlí. Může si také určit, jaké funkce brýle budou mít. Vesměs to jsou základní funkce jako třeba notifikace, zobrazení navigačních instrukcí, nebo jednoduchých údajů. Displej má totiž jen poměrně omezené možnosti zobrazení, pokročilou grafiku nezvládá. Ale jako alternativa k zobrazení údajů, které třeba uživateli servírují různé fitness náramky a základní chytré hodinky to bohatě stačí.

V Tooz jsou si vědomi toho, že je jejich technologie určena především těm, kdo už brýle nosí. Ale to je právě krása celé technologie. Některé prototypy firmy sice vypadají trochu mohutně, ale na stánku na akci Showstoppers, kde firma vystavovala, byly k vidění i kousky, které byly k nerozeznání od běžných dioptrických brýlí. Firma přitom počítá s tím, že i ty nejtenčí kousky mohou mít výdrž baterie jeden až dva dny. Logicky se počítá s tím, že je na noc uživatel odloží a brýle se mohou nabíjet. Navíc, když v nich baterie dojde, pořád to jsou obyčejné dioptrické brýle, které uživatel běžně používá.