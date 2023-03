Android je váš kamarád. Pět věcí, které můžete na svém mobilu zlepšit

Telefony s operačním systémem Android tvoří podle posledních statistik skoro 72 % všech zařízení na trhu. V podstatě se tak dá říci, že většina z vás bude mít jeden z takových telefonů v kapse taky. Zatímco operační systém je to v základu všude stejný, uživatelé se různí.

Pokud si kupujete smartphony s Androidem pravidelně, asi jste nějaký ten trik už za dobu používání těchto zařízení pochytili. Následujícími tipy nejspíše neohromíme kované nadšence do systému od Googlu, kteří jej už znají skrz naskrz. Ovšem v případě, že jste telefon vybalili z krabičky, stáhli si do něj nejnutnější aplikace, přetáhli kontakty a tím pro vás „vrtání se v systému“ skončilo, tak se stále máte co přiučit.

Hned na úvod připomínáme, že pro fungování celé řady triků je ideální mít nainstalovanou co možná nejnovější verzi operačního systému (tedy tu, které vaše zařízení aktuálně podporuje), ideálně i všechny dostupné aktualizace. Obecně je instalace pravidelných aktualizací prakticky to nejlepší, co můžete pro svůj telefon udělat. V drtivé většině případů se vám telefon odmění stabilnějším fungováním i novými funkcemi.

Uvědomujeme si, že výrobců zařízení s Androidem jsou mraky a ne každá položka bude u jednoho telefonu dostupná na stejném místě jako u jiného. Androidy jsou hodně různorodá zařízení, ovšem v principu mají celou základní nabídku funkcí shodnou. V popisu funkcí budeme spíše než cestu jak ji najít v nastaveních telefonu klíčová slova, která hledat v poli vyhledávání v tomto menu, jelikož spousta výrobců položky jinak řadí či popisuje.

Abychom si ověřili dostupnost jednotlivých funkcí, hledali jsme je jak na levnějším zařízení značky Poco s Androidem 12, tak i na prémiovém samsungu s Androidem 13.