Nakupujte za levno, dokud je co. Tipy na mobily za předkoronovou cenu

Je jisté, že úprava stávajících prodejních cen v důsledku oslabující koruny nebude jen v řádu desetikorun. Třeba v případě Samsungu, který ke zdražení vybraných modelů v Česku přistoupil jako první, jde v závislosti na modelu až o několikatisícové navýšení. Nejcitelnější zdražení dopadne na zájemce o skládací smartphony Z Flip a Fold (více viz Konec slev, naopak přichází zdražování. První zvýšení cen už je tady).

Je však nutné zmínit, že Samsung v tom není sám. Zdražování nevylučují ani další mobilní značky, které v Česku působí. Některé již postupně zdražují. Ve větší míře se však zvyšování cen očekává po vyprodání současných skladových zásob (více viz Koruna padá, ceny mobilů rostou. Obchodníci očekávají výrazné zdražení).

Podívali jsme se proto, zda-li případní zájemci o nový mobil mají v současnosti ještě šanci při jeho pořízení nepřiplácet oproti původní ceně. Potřebujete-li nutně nový mobil a netrváte na jednom konkrétním modelu, neotálejte. Přinášíme tipy na zajímavé mobily do deseti tisíc korun, které lze stále pořídit za běžnou cenu. Pravděpodobně nikdo nechce v současné situaci příliš utrácet. Vyčkávat ovšem na výhodné slevové akce je víceméně stejně nereálné jako očekávání zázračného posílení koruny. I přesto lze na nějaké slevy narazit.

Příkladem je třeba Honor 20. Tento špičkový smartphone, který je levnější alternativou vrcholného Huaweie P30, dorazil na český trh na začátku loňského srpna. A to za startovací cenu 9 990 korun. Ta již tehdy byla překvapením, původní odhady počítaly s výrazně vyšší částkou. Nyní lze tento špičkový honor díky slevě pořídit za 7 642 korun, a to u všech velkých prodejců s elektronikou. Výhodněji je k mání také odlehčený model 20 Lite, který lze pořídit za necelých pět tisíc korun. Nutno dodat, že již brzy bude představena nová generace vrcholných honorů, skokové zdražení loňským modelů tedy pravděpodobně nehrozí. A to i přes to, že nové honory budou stejně jako sesterský Huawei P40 postrádat podporu Googlu.

Tímto neduhem trpí i jeden z nejlevnějších modelů řady P40, Huawei P40 Lite. I tuto novinku lze nicméně pořídit stále za běžnou cenu 6 499 korun, je však otázka jak dlouho. Na stejnou sumu vyjde loňská generace v podobě modelu P30 Lite. U té jde o doprodej skladových zásob, na které nebude mít oslabená koruna již žádný vliv. Nicméně oproti letošní novince má velkou výhodu: nepostrádá podporu Googlu.

V případě Xiaomi, respektive sesterské značky Redmi stojí za zmínku model Note 8 Pro, který se při představení loni v září pyšnil hlavním fotoaparátem s nejvyšším rozlišením na trhu (64 MPix). Ve vyšší paměťové variantě (128 GB) je v prodeji za obvyklých zhruba 7,5 tisíce korun. Je ovšem faktem, že v březnu byl představen nástupce, tudíž cena „osmičky“ nebude současným vývojem patrně ovlivněna.

I některé samsungy lze stále pořídit za obvyklé ceny. Třeba jednu z novinek z konce loňského roku, model Galaxy A51 koupíte za běžných 9,5 tisíce korun. Opět otázka, jak dlouho ještě. Vyšší model A71, který byl představen současně, totiž Samsung zdražil, a to o tisícikorunu.

Pomyslný klid před bouří panuje v případě Nokie. Oba modely splňující naše kritérium, tedy Nokia 6.2 a Nokia 7.2, jsou v prodeji za běžné ceny. Za nižší model zaplatíte aktuálně necelých šest tisíc korun, vyšší pak pořídíte nejlevněji u Datartu, a to za sedm tisíc. To je ovšem spíše výjimka, u většiny velkých prodejců se cena pohybuje okolo osmi tisíc. Oba modely měly premiéru loni v září, nástupců se tak v brzké době nedočkají. Uvedené ceny vydrží patrně jen do vyprodání aktuálních skladových zásob.

Na standardních cenách své aktuální modely drží prozatím i Motorola. Například nejvyšší model v nabídce, tedy One Zoom, který zaujme čtveřicí fotoaparátu, kdy hlavní a teleobjektiv disponují optickou stabilizací, si po lednovém plošném zlevnění stále udržuje cenu 7 599 Kč. Stejnou cenovou úroveň si od ledna navzdory současné krizi drží i nižší model One Vision. Stále jej pořídíte za 4 599 korun.

Za běžné ceny pořídíte například smartphony Realme, konkrétně Realme 5, Realme 5 Pro, Realme X2 a také Realme X2 Pro, které však svou cenou již převyšuje naši horní hranici. Je nicméně nutné zmínit, že v případě telefonů této značky k navýšení současných cen nedojde. Podle informací dovozce totiž po vyprodání současných skladových zásob dorazí zcela nové modely. V jejich cenách již bude oslabená koruna zohledněna od počátku.

Totéž se dá očekávat od každé nadcházející novinky, která dorazí na tuzemský trh. Nicméně ani tam vzhledem k vývoji nelze s jistotou říci, že si ji daný model po zahájení prodeje udrží i v následujících týdnech či měsících. Jakékoli prognózy takovéhoto charakteru jsou v současnosti zhola bezpředmětné.