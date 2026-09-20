„Ahoj, jmenuji se Tim Cook…,“ začíná krátké video, takzvané shorts na youtubovém kanálu novozélandské pobočky Samsungu. Ne, nezmýlili jsme se. Opravdu jej zveřejnil rival amerického Applu, kterému donedávna šéfoval Tim Cook. Ale od začátku je zjevné, že tu něco nesedí.
Tedy sedí, na židli prošedivělý chlápek v černé košili, s brýlemi s černými obroučkami. Celkovou vizáží nápadně podobný dnes již bývalému šéfovi Applu. Má s ním společného ovšem víc. Sdílí s ním totiž i jméno. A to celé.
Opravdu se díváme na Tima Cooka. „Z Palmerston North,“ jak vzápětí aktér prohodí bokem, načež začne ve stylu Applu vychvalovat svůj Samsung Galaxy Z Fold 8.
„S tímto telefonem se všechno mění. Budoucnost je tady… Toto je to nejlepší z obou světů. Nejlepší telefon, jaký jsem kdy měl,“ zaznívá z jeho úst po vzoru Applu.
Seznamte se, toto je Tim Cook, realitní makléř z novozélandského Palmerston North, současná hvězda Samsungu, který kategorii skládacích smartphonů dominuje od roku 2017, tedy od představení první generace foldu.