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Změnu šéfa vymyslel Apple dobře. Bude se však líbit zákazníkům?

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Šéf Applu Tim Cook | foto: Reuters

Luděk Vokáč
Nastanou u Applu změny? Po patnácti letech v jeho čele končí šéf firmy Tim Cook, který tak naposledy odstartoval tradiční vývojářskou konferenci WWDC. Jeho vystoupení bylo poměrně tradiční a novinky, které firma uvedla, rozhodně nejsou revoluční. Což se nějakou chvíli určitě nezmění.

Tim Cook se stal šéfem Applu v roce 2011, krátce před smrtí zakladatele a do té doby šéfa společnosti Steva Jobse. On sám si ho vybral jako svého nástupce, byť se z hlediska manažerského přístupu hodně lišili.

Zatímco Jobs byl posedlý mikromanagementem a kontrolou sebemenších detailů, Cook ve firmě zavedl volnější prostředí, dal více vyniknout i dalším osobnostem společnosti, ale zároveň také začal klást důraz na zodpovědnost jednotlivých manažerů. Což se projevilo i v jeho vystoupeních. To z 8. června při zahájení WWDC (Worldwide Developers Conference) bylo z těch velkých veřejných jeho poslední.

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