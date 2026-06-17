Tim Cook se stal šéfem Applu v roce 2011, krátce před smrtí zakladatele a do té doby šéfa společnosti Steva Jobse. On sám si ho vybral jako svého nástupce, byť se z hlediska manažerského přístupu hodně lišili.
Zatímco Jobs byl posedlý mikromanagementem a kontrolou sebemenších detailů, Cook ve firmě zavedl volnější prostředí, dal více vyniknout i dalším osobnostem společnosti, ale zároveň také začal klást důraz na zodpovědnost jednotlivých manažerů. Což se projevilo i v jeho vystoupeních. To z 8. června při zahájení WWDC (Worldwide Developers Conference) bylo z těch velkých veřejných jeho poslední.